EN VIVO| Policía rodea la iglesia San Miguel Arcángel donde madres de reos políticos realizan una huelga de hambre

La Policía Orteguista (PO) mantiene un fuerte despliegue la mañana de este viernes en los alrededores de la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, donde un grupo de familiares de presos políticos realizan una huelga de hambre indefinida en protesta para demandar su liberación y donde fueron detenidos 13 personas la noche de este jueves.

Este es un minuto a minuto de la situación que se vive en el templo religioso ubicado en la ciudad de Masaya.

10:30 a.m. Fanáticos orteguistas mantienen vigilado el perímetro de la Iglesia San Miguel de Masaya. El grupo periodístico que da cobertura se retira del lugar debido a las amenazas de que les arrebatarán sus equipos.

Más condena por detención ilegal. Erika Guevara Rojas, directora para las Américas de Amnistía Internacional condena la detención de los 13 ciudadanos. «Es inconcebible que un acto de humanidad se responda con represión. El Gobierno de Nicaragua debe liberar a estas y a todas las personas que aún están en prisión por ejercer sus derechos a manifestarse», asegura.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), así como la Red Internacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas piden la liberación de los nicaragüenses.

#Nicaragua: Condenamos la detención arbitraria de 13 personas hoy en #Masaya por ir a solidarizarse con madres de presos políticos en huelga de hambre. 10 son integrantes de la @ArticulacionNic entre ellos @amaya_coppens y @olgavallel a quienes acompañamos ante la @ONU_es. 1/2 — Red Internacional de Derechos Humanos (@RIDH_INHR) November 15, 2019

09:40 a.m. Radio Corporación denuncia asedio de la Policía Orteguista (PO) a las instalaciones del medio comunicación. Usuarios de las redes sociales reportan además asedio a las instalaciones de Canal 10.

09:30 a.m. Un fanático orteguista le arrebata y destruye el teléfono celular a la periodista de LA PRENSA, Lidia López, en presencia de los agentes. López realiza una transmisión sobre la situación en los alrededores del templo.

09:30 a.m. La abogada Yonarqui Martínez asegura que está atrapada en las instalaciones de las iglesia, ya que no pudo salir la noche de este jueves. «El día de ayer vine a dar acompañamiento, no tenía pensado quedarme aquí y a la hora que quería salir para retornar a Managua, no me dejaron salir», dice.

09:28 a.m. El Partido Socialista Obrero Español demanda la liberación de los trece ciudadanos y exige al régimen el cese de la represión contra los manifestantes.

🇳🇮 Nos unimos al llamamiento para exigir la inmediata liberación de los 13 activictas de la @UnidadNic recién detenidos y exigimos al régimen de Ortega-Murillo que cese la represión contra la oposición en #Nicaragua.@Partido_MRS https://t.co/YMyTBJSVWk — PSOE Internacional (@PSOEInternacion) November 15, 2019

«Están atentando contra mi salud, contra mi vida. La feligrés me trae una insulina con hielo, tengo cortada la luz, no tengo energía. Por favor, ante los medios, que no me dejan pasar la medicina», denuncia el sacerdote desde una ventana.

Sin agua potable y alimentos. Ante la suspensión arbitraria del servicio de agua potable, el padre Román y las mujeres que realizan la huelga aseguran que no tienen reservas de agua y alimentos. Trece personas que intentaban sumisitreales víveres fueron detenidas la noche de este jueves.

09:20 a.m. Una ciudadana denunció que un agente de la Policía la empujó cuando intentaba entregarle al padre Edwin Román insulina, hielo y otros víveres para tratar su diabetes. La Policía no le permite a la mujer hacer la entrega. «No me permiten, solamente son tres bolsas de hielo para que meta la insulina al padre», sostiene la mujer, quien le asegura al agente que la agredió: «Desgraciado puedo ser tu abuela».

09:00 a.m. La articulación de Movimientos Sociales denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el secuestro de los 13 ciudadanos, diez de ellos miembros de la organización.

Denunciamos q 13 detenid@s arbitrariamente por el régimen siguen secuestradas en El Chipote. Tod@s miembros @UnidadNic y 10 de nuestra organización. Hemos hecho formal denuncia ante @OACNUDH @CIDH y agradecemos la solidaridad de tod@s con madres en huelga de hambre. LIBERTAD!!!!! pic.twitter.com/cDG2nx5XrI — Articulación de Movimientos Sociales (@ArticulacionNic) November 15, 2019

8:40 a.m. Monseñor Silvio Báez dice que «le he manifestado mi cercanía fraterna y le he ofrecido mis oraciones» al padre Edwin Román, quien se encuentra en el templo junto con los familiares de los reos políticos.

Acabo de hablar por teléfono con el P. @EdwingRoman14, a quien le he manifestado mi cercanía fraterna y le he ofrecido mis oraciones por él y los familiares de presos políticos que están con el. Han vivido momentos tensos pero están bien. Algunos sacerdotes les han visitado hoy. — Silvio José Báez (@silviojbaez) November 15, 2019

8:37 a.m. Oficiales de tránsito y de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) rodean la iglesia San Miguel Arcángel. Hay patrullas y buses que han trasladado a los agentes antidisturbios.

8:20 a.m. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informa la identidad de las 13 personas que fueron detenidas ilegalmente, que según dijo anteriormente fueron trasladados a Managua.

DENUNCIA PUBLICA La Unidad Nacional Azul y Blanco hace saber al pueblo de Nicaragua y a la Comunidad Internacional que ayer 14/Nov fueron secuestradas por la Policía Nacional al menos 13 personas en Masaya cuando se encontraban trasladando ayuda. #UnidadNacional#SOSNicaragua pic.twitter.com/adce4JMuaz — Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) November 15, 2019

Este jueves, agentes de la Policía asediaron la iglesia e impidieron el ingreso de feligreses que pretendían participar de una eucaristía en el templo religioso, la cual fue celebrada por el padre Edwin Román. El sacerdote salió de la iglesia con la intención de acompañar a los ciudadanos para que ingresaran, sin embargo, los agentes de la Policía se lo impidieron. Lea más detalles aquí.

Horas más tarde, denunciaron los pobladores a través de las redes sociales, trabajadores suspendieron el servicio de energía eléctrica y agua potable a la iglesia San Miguel Arcángel.

8:00 a.m. Inicia la cobertura del diario LA PRENSA sobre la situación que se vive en la ciudad de Masaya donde se realizar una huelga de hambre indefinida para demandar la liberación de los presos políticos, que según organismos de derechos humanos, el número asciende a 130.