Dictadura de Daniel Ortega recrudece agresiones contra los periodistas independientes en Nicaragua

Al menos cinco ataques directos, robos, amenazas y agresiones físicas de fanáticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana, se han reportado contra periodistas independientes que cubren las diferentes protestas en Nicaragua en los últimos cuatro días.

El pasado viernes 15 de noviembre en la cobertura de la huelga de hambre de madres de reos políticos en la iglesia católica San Miguel de Masaya, a la periodista de LA PRENSA Lidia López un fanático orteguista la atacó y le destruyó el celular delante de la Policía Orteguista que desde entonces asedia la sede católica a la que le cortaron el servicio de agua y la energía.

Lea también: Fanático orteguista agrede a periodista de LA PRENSA y destruye su celular durante una cobertura

En vez de evitar el ataque y detener al delincuente sandinista, los policías al servicio de la dictadura se rieron y burlaron de la agresión. Ese mismo día, policías y fanáticos de la dictadura amenazaron a los periodistas que cubrían el inhumano asedio con destruirles sus equipos y golpearlos.

Contra LA PRENSA Y Canal 10

Las mismas amenazas se repitieron este sábado 16 de noviembre en el mismo sitio, contra los equipos de LA PRENSA y otros medios independientes que siguen dando cobertura a la inaudita represión del régimen contra un sacerdote y varias madres en huelga de hambre dentro de un templo religioso.

La periodista Tania López, corresponsal de Canal 10 en el departamento de León, también fue asaltada y amenazada por parapolicías ligados a la violenta organización Frente Sandinista de Liberación Nacional este sábado 16 de noviembre.

«Estaba haciendo una grabación en el sector del Banic de Sutiaba-León y de forma repentina aparecieron dos hombres en una moto quienes me arrebataron el celular diciéndome tranquera y al otro joven que me acompañaba lo intimidaron quitándole a él también su celular. El operativo lo ejecutaron en fracciones de segundos», denunció la comunicadora.

Lea además: Turbas atacan en iglesia de Matagalpa a la vista de los antimotines

Roban por igual policías, JS y parapolicías

“Esta es la cuarta vez que la delincuencia oficialista me quitan mi equipo de trabajo. Dos veces la Policía me ha despojado de mi celular, una vez los jóvenes de la Red de Comunicadores y la tercera vez jóvenes de la Juventud Sandinista y esta cuarta vez fueron motorizados, quienes me llamaron ‘tranquera’”.

«No lo asocio a la delincuencia común porque solo el equipo de trabajo me arrebataron y no el bolso y otras cosas de valor que llevaba» aseguró la periodista.

De igual modo la madrugada del tarde del viernes 15 de noviembre, en Matagalpa, parapolicías con cascos y armados amenazaron a Eduardo Montenegro, propietario del canal de noticias NOTIMATV mientras cubría una protestas de mujeres contra la dictadura sangrienta del FSLN.

Le puede interesar: Denuncian ataque al canal de televisión Notimatv en Matagalpa

Balazos, empujones, amenazas

Por la noche de ese mismo dispararon con armas de fuego contra las ventanas de vidrio de los estudios noticiosos en Matagalpa y pasaron asediando de madrugada en caravanas de motocicletas, incluyendo de policías orteguistas en uniformes.

Ayer sábado, mientras cubría el secuestro policial a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en las instalaciones del Chipote de la Policía Orteguista, guardias de esa institución expulsaron del edificio público a empujones y bajo amenaza a la periodista de LA PRENSA, Martha Vásquez, a quien la dictadura le tiene prohibido el ingreso desde hace años a las instituciones del Poder Judicial.

Robo y agresión organizada junto a la Policía Orteguista

Y este domingo 17, en Matagalpa, las amenazas contra el periodista Eduardo Montenegro del local canal 48 de noticias, a quien fanáticos de la dictadura le robaron su cámara valorada en más de 2,000 dólares en presencia de la policía orteguista que no impidió el acto delincuencial de las turbas el régimen.

Este es el momento del robo de una cámara al equipo periodístico de Notimatv frente a la Policía Orteguista que no hizo nada para detener al delincuente (🎦: cortesía) >> https://t.co/H2zU412Bfm #SOSNicaragua pic.twitter.com/vXNPo3OQvC — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 17, 2019

La amenaza de robo y agresiones se extendió a otros periodistas en el mismo lugar, donde cubrían una misa en la iglesia San Felipe de Molagüina, en la ciudad de Matagalpa, en homenaje a Eddy Montes, el reo político asesinado hace seis meses por los guardias del Sistema Penitenciario.

Las turbas se hicieron presentes al sitio acompañadas de los policías de la dictadura y se dedicaron a asediar, agredir y atacar a las personas que participaban en el acto religioso.

Resguardados por la guardia de Ortega, las turbas lanzaron piedras contra las personas que estaban dentro de la iglesia mientras sonaban las campanas de alerta del templo.