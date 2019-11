Jairo Leytón quedó ciego jugando beisbol, ahora representa a Nicaragua en ajedrez

A los 17 años de edad Jairo Oswaldo Leytón Calderón empezó a estudiar primaria y luego con mucho esfuerzo se bachilleró. En el 2011 inició sus estudios en la universidad hasta graduarse cinco años después en la carrera de Ciencias Sociales. Paralelo a eso, Leytón aprendió ajedrez y ha representado al país tanto a nivel nacional, centroamericano y panamericano. Jairo es ciego.

Fue a los ocho años de edad cuando Jairo perdió la vista tras un batazo que recibió en el ojo izquierdo mientras jugaba beisbol en su barrio. “Estaba jugando beisbol, yo estaba en segunda base y el niño que estaba en ese momento de turno se le zafó el bate, impactando en mi ojo izquierdo. La retina se me desprendió. Con los años eso afectó mi otro ojo y quedé ciego. Aún tengo contacto con esa persona, pero no le reprocho nada, fue un accidente”, confesó Leytón, de 32 años de edad.

Puede interesarle: Félix Alvarado no unificara título contra Ken Shiro por problemas de salud: «Me siento sin fuerzas, así no podría vencerlo»

Los siguientes años fueron muy difíciles para Jairo y su familia pues relata que pasó siete años sin querer hacer nada. Tenía miedo y pena.

“Fueron duros esos años. Con el tiempo mis padres fueron buscando una alternativa para que me desarrollara y Dios me ayudó, cuando conocimos el Centro de Formación Educativo y Cultural para Personas Ciegas (Cefec) en donde empecé a estudiar primaria”, afirmó Leytón.

El ajedrecista pinolero asegura que reinsertarse a la sociedad fue un proceso lento, pero seguro y fue entonces cuando empezó a aprender y desarrollar otras habilidades.

“En el Cefec me enseñaron la base de lo que yo sé como la movilidad y el Braille. Me dieron las herramientas y cuando eso pasa uno debe buscar cómo desarrollarlas, estoy agradecido con Dios, mi familia y el centro que me fortaleció”, explicó el también campeón centroamericano en ajedrez, quien percibe un poco de luz y colores.

Tras culminar la secundaria en el Cefec, Leytón era otro. Fue entonces que hizo el examen en la UNAN-Managua y clasificó en su primera opción: Ciencias Sociales.

Estudiar en la universidad significó otro reto para Jairo, cada día fue superando obstáculos.

Lea además: Luis Enrique vuelve a dirigir a la selección de España

“Los primeros tres meses se me dificultó, no tenía un acercamiento con mis compañeros, pero luego ellos vieron que yo tenía talento para salir adelante. No solo se requiere de inteligencia sino de voluntad para salir adelante. Saqué en cinco años mi carrera. Tuve unos buenos compañeros”, apuntó Leytón, quien fue el cuarto mejor alumno de su carrera con un 94 por ciento.

Una grabadora, una computada, el sistema Braille y el conocimiento que le dio Dios fueron claves para que Jairo se graduara, asegura.

Del 2016 al 2018 Jairo tuvo la oportunidad de impartir clases de Ciencias Sociales en el Cefec.

El atleta

Fue en el 2004 cuando Jairo tuvo el primer contacto con los deportes mientras estudiaba en el Cefec y es cuando nace su pasión por el ajedrez.

“Es ahí donde aprendo deportes como el goalball, atletismo y ajedrez. En el 2007 fui por vez primera seleccionado de goalball. El ajedrez lo aprendí por casualidad cuando en el centro me topé con un tablero adaptado, me enseñaron lo básico, y desde ahí me vine enamorando el juego, pues me gusta pensar mucho, hacerme preguntas y eso te lo exige el ajedrez”, relató Jairo.

Por medio del ajedrez, en el 2016 Jairo se convirtió en el primer nica ciego en coronarse en el Campeonato Centroamericano de Ajedrez. Ese mismo año fue campeón nacional.

En el 2018, el atleta pinolero compitió en el Panamericano de Ajedrez en Argentina ubicándose en el puesto 22. Y a inicios de noviembre de 2019 ocupó el quinto lugar en el Panamericano de Ajedrez en Costa Rica.

Para el 2020, Jairo espera estudiar una segunda carrera: Pedagogía Especial. También le gustaría competir en un Mundial de Ajedrez y formar una familia. Los padres de Jairo son Zoila Calderón y Eduardo Leytón. Tiene cuatro hermanos.“Nací en un seno humilde, pero no me ha faltado nada. Ellos y Dios son los pilares de mi vida”, finalizó Leytón.