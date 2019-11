Nicaragua debuta ante Estados Unidos en el Preolímpico de Arizona

Nicaragua sueña con volver al torneo de beisbol de los Juegos Olímpicos y para ello deberá pasar encima de auténticas fieras en el Preolímpico de Arizona, del 22 al 26 de marzo, en el cual debutamos ante los Estados Unidos, que seguramente armarán un trabuco.

En Arizona se reunirán ocho países de América en busca de un boleto directo a Tokio 2020, mientras que los equipos del segundo y el tercer lugar tendrán derecho de ir a un último torneo clasificatorio.

Los equipos fueron divididos en dos grupos. Nicaragua está en el A junto a Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, En el sector B aparecen Canadá, Cuba, Colombia y Venezuela.

BREAKING: Teams and groups of the WBSC Americas Baseball Olympic Qualifier!! 🇺🇲🇵🇷🇨🇴🇨🇺🇩🇴🇻🇪🇳🇮🇨🇦 pic.twitter.com/ovfKKpmeKy

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) November 20, 2019