Estados Unidos a la Policía Orteguista: «No son los protectores del pueblo nicaragüense. Son sus represores»

El gobierno de los Estados Unidos mostró este jueves su profunda preocupación por la salud de las madres de presos políticos que llevan ocho días de huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y cuestionó el actuar de la Policía Orteguista (PO) asegurando que «no son los protectores del pueblo nicaragüense» y más bien los llamó, «sus represores, respaldando el gobierno autoritario de Daniel Ortega».

Así lo informó la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morga Ortagus, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. «Instamos al régimen de Ortega a permitir el alivio a los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en la Iglesia de San Miguel. Arrestar a quienes buscan brindar alivio plantea preocupaciones de abuso y subversión de la democracia en Nicaragua. El asedio de un lugar de culto es inaceptable», escribió Ortagus.

