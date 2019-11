Periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora reciben Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019

Los exreos políticos y periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, recibieron la noche del jueves El Premio Internacional de Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en Nueva York, Estados Unidos.

El premio lo entrega cada año el CPJ en reconocimiento a la valentía de los hombres y mujeres de prensa en el mundo.

Lea además: Miguel Mora y Lucía Pineda entre los diez casos más emblemáticos en el mundo de reporteros que están encarcelados

«Como periodistas nicaragüenses no aceptamos la censura ni nos someteremos a ella nunca. No podemos, no debemos, no queremos, no lo haremos, nos decidimos por la verdad», señaló Mora después de haber recibido el reconocimiento.

Lea además: Gobierno de Costa Rica reconoce “el sacrificio y la dignidad” de la periodista Lucía Pineda Ubau

Pineda y Mora, jefa de prensa y propietario del canal de televisión 100% Noticias respectivamente, fueron apresados la noche del viernes 21 de diciembre de 2018 por agentes de la Policía Orteguista (PO) acusados de «incitar al odio» y fueron excarcelados el pasado 11 de junio junto a otros 54 presos políticos.

Lea también: Canciones y poemas para Miguel Mora y Lucía Pineda en Día Mundial de la Libertad de Prensa

«100 % Noticias está confiscado, pero mientras exista un celular, una computadora, el internet, una página web, las redes sociales, una calle, una plaza, ahí vamos a estar informando aun así estemos en una celda oscura, seguiremos informando con la verdad», manifestó Pineda, quien aprovechó el espacio para pedir a la comunidad internacional que «no se olviden de Nicaragua».

Ambos periodistas pasaron seis meses secuestrados por la dictadura orteguista en las mazmorras del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, conocido como La Modelo y la cárcel de mujeres La Esperanza, ambos en Tipitapa.