Inés López, Miss Nicaragua 2019 parte este viernes hacia Estados Unidos

Con la voz entrecortada y a la vez con una hermosa sonrisa Inés López Sevilla, Miss Nicaragua 2019 agradeció a los nicaragüenses por el apoyo recibido y la confianza que han depositado en ella.

«Les quiero agradecer por estar conmigo, en realidad para mí es muy importante el apoyo que me han brindado, la confianza que han puesto en mí, yo sé que en nombre de Dios toda esta etapa difícil por la que hemos pasado va valer la pena, pronto y en nombre de Dios vamos a poder ver el sol claro», gracias manifestó la beldad pinolera que este viernes se enrumba hacia Atlanta, Georgia, Estados Unidos para representar a Nicaragua en Miss Universo 2019.

Luciendo un elegante vestido azul, la mujer más bella del país refirió que la maleta que lleva está casi lista y en ella lleva alrededor de 30 trajes, los que lucirá en las diferentes sesiones.

Lopez Sevilla expresó que se siente bastante emocionada y muy preparada. «En realidad me siento bastante contenta con la preparación que he recibido, como ya he mencionado me han enseñado a maquillarme, pasarela, oratoria, entre otras cosas más, pero sobretodo a disfrutar de cada momento y hasta de los malos momentos saber construir algo bueno», añadió.

Miss Nicaragua 2019, Inés López envió un mensaje a los nicaragüenses a propósito de las fiestas decembrinas. @laprensa @LP_Vida @MissNicaraguaof pic.twitter.com/9gBwWXYjzi — Jader Flores (@JaderFlores1) November 27, 2019

«Espero de todo corazón su apoyo porque todos somos hermanos de la misma patria, todos somos hijos de la misma patria, espero el apoyo. En cada momento Nicaragua va a estar presente conmigo porque yo decidí a representar mi país con el objetivo de dejar el nombre de mi país en alto, voy a dar hasta lo más último de mí y que sea lo que Dios quiera», confesó la jovencita que lucirá un traje típico con un decorado de flores de sacuanjoche que acompañará con la pieza folclórica Aquella indita.

La gala final de Miss Universo 2019 se realizará en los Tyler Perry Studios y será transmitido en vivo en Fox y Telemundo el próximo 8 de diciembre.

La representante pinolera lucirá espectaculares creaciones de los diseñadores Allan Moncada, Marisol Castillo, Alonso Máximo, Maura Palma, Linda Monje, Creaciones Gul y del diseñador Carlos René Cruz creador de la obra de arte del Traje Nacional «Aquella Indita».