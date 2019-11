CMR: El gran poeta insurrecto de todos los tiempos y su influencia en la poesía nicaragüense

La trascendencia, vigencia e influencia de la magistral obra poética de Carlos Martínez Rivas (CMR) en la poesía nicaragüense será el tema del conversatorio que sostendrán los escritores Álvaro Gutiérrez, Juan Sovalbarro, Madeline Mendieta y Ulises Huete, invitados por el Festival Internacional de Poesía de Granada, en el evento de jueves literario.

Martínez Rivas es autor de la celebrada obra “La insurrección solitaria”, publicada en México en 1953, con varias ediciones a la fecha.

Su magnífica y trascendental obra poética es valorada por la búsqueda de la perfección en la escritura, su espíritu de rebeldía y sentido de individualidad.

Tome nota : Conferencia «influencia de Carlos Martínez Rivas en la poesía nicaragüense contemporánea», jueves 28 de noviembre a las 5:00 p.m., en el Museo galería del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Entrada gratis.

A sus dieciocho publicó «El paraíso recobrado» (1943), un poema de largo aliento que salió a la luz bajo el sello de Ediciones del Taller San Lucas, en Granada, Nicaragua. Y fue visto en los círculos poéticos vanguardistas como un aporte extraordinario en la poesía nicaragüense.

Su actitud de no publicar su material inédito por largo tiempo, ha sido una de las razones por lo que su poesía completa no se conocida a como debiera. No obstante es valorada por los círculos intelectuales del país.

Su obra tampoco ha sido difundida a nivel internacional por lo que logrado resonancia; a excepto el homenaje que en años pasado le tributó el Festival Internacional de Poesía de Granada, evento donde asistieron más de 100 poetas del mundo, lo cual es reducido.

Pero ha merecido reconocimiento y valorada en diversas ponencias literarias destacándose su “genialidad poética” y el magisterio de su palabra en búsqueda de la perfección.

Nacido en Puerto de Ocós, Guatemala, un 12 de octubre de 1924. Su vida transitó entre Nicaragua, Madrid, París, Los Ángeles, California y Costa Rica.

Agravado por la soledad y el alcoholismo fallece un 16 de junio de 1998, en el hospital Bautista en Managua. Sus restos se encuentran en el cementerio municipal de Granada.

Publicaciones póstumas

Se publica póstumamente «Infierno de Cielo y antes y después» (1999).

El poeta e investigador de su obra Pablo Centeno-Gómez ha dedicado parte de su vida a reunir su obra y publicar estudios sobre la misma.

Así aparece “Poesía Reunida”, Managua, Ediciones Anama, 2007, con una introducción y notas, se incluye parte de su poesía inédita.

En 2012, Ediciones Anama, da a conocer “Como toca un ciego el sueño”, una antología compilada y prologada por Pablo Centeno-Gómez, «Al pie de la cátedra de Carlos Martínez Rivas», otro de sus estudios .

Por otro lado se publican los títulos: «Grandeza y tragedia de Carlos Martínez Rivas» de Alejandro Bolaños Gayer, y «Cartas de amor de Carlos Martínez Rivas a Eveling Martínez», entre otros títulos y ensayos.