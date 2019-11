Policía Orteguista de civil simularon ser clientes para capturar a jóvenes opositores a quienes ahora acusan de narcos

Indignados y llorando bajaron este miércoles del Chipote familiares de los hermanos Ángel de Jesús y José Gadiel Sequeira Zamora, de 18 y 27 años respectivamente, al enterarse que la Fiscalía al servicio del régimen y la Policía Orteguista (PO) acusaron a sus hijos de tráfico de drogas, por pensar diferente, participar en marchas y reclamar sus derecho a la protesta por redes sociales.

Juan Enrique Sequeira Zamora hermano mayor de los detenidos expresó que estos tienen siete días de estar detenidos, porque según la Policía participaron en la explosión de una bomba artesanal la noche del 19 de noviembre en calle del Tamarindo en las Américas 3.

Sin embargo, como no encontraron pruebas de eso, los empezaron a investigar por supuesto robo y finalmente los acusaron por tráfico de droga; sin notificar a los familiares fueron llevados a los juzgados y les impusieron defensa pública sin derechos a elección de abogados.

“La sorpresa de nosotros fue cuando vimos en el Diario HOY la foto de ellos y dos vecinos acusados de distribuir droga en Managua. Eso es falso. A mis hermanos los capturaron cerca de su centro de trabajo, cuando salieron a almorzar”, detalló Sequeira.

Los andaban persiguiendo en motos

La captura de los autoconvocados fue el 20 de noviembre a eso de las 2:30 pm, pero antes de eso, explicó una cuñada de los afectados, a las 10:57 de la mañana, Ángel de Jesús Sequeira puso en sus estados de redes sociales: “Andan 2 motos en la colonia donde trabajo preguntando por mí” “Si algo me llega a pasar responsabilizo al gobierno y a la Policía de Nicaragua” y a las 12: 42 de la tarde, aún logró escribir “echemos el miedo a la mochila y luchemos por nuestra patria”.

“A ellos los capturan cerca de su trabajo porque nos pusieron una trampa. Dos hombres llegaron a buscarlos a la casa para que les hicieran unos trabajos de sublimación y bordados que ellos hacen y nos preguntaron que donde los podían localizar y nosotros pensando que era un trabajo, les dimos la dirección y los estaban espiando. Cuando salieron a almorzar se los llevaron”, dijo la mujer que prefiere no identificarse por seguridad.

Por participar en marchas y expresarse en demanda de libertad

Los otros acusados junto a los hermanos Sequeira son Néstor Eduardo Montealto Núñez, de 27 años, según la Fiscalía, supuesto cabecilla de la banda conocida como Peluquín, y su pareja Katherine Scarleth Martínez, de 18 años, pero los denunciantes aseguran que no son banda ni venden marihuana, pero si han participado en las marchas sociales contra el régimen.

“Son vecinos y todo mundo los conoce en el barrio 8 de marzo de Managua, que no son delincuentes”, dijo la esposa de uno de los procesados.

Según los denunciantes cuando los capturaron, lo primero que les quitaron fueron sus celulares.

Policía Orteguista sigue «sembrando» drogas y armas

“No a avisaron y nos fuimos al distrito seis porque supuestamente ahí se los habían llevado, pero no nos daban razón. A eso de las 11:00 pm , un oficial nos dijo que no estaban ahí que los habían trasladado al Chipote porque estaban investigados por unas bombas, que no nos preocupáramos que si no encontraban nada nos los iban a dar. El jueves fuimos a dejarles comida y la sorpresa fue que los llevaron a los juzgados sin avisarnos”, relató la cuñada.

Según la Fiscalía, a la banda Peluquín les incautaron piedra crack a base de cocaína y marihuana, situación que es negada por familiares.

La Alianza Cívica ha denunciado que la Policía está “sembrando evidencias”, en los manifestantes para acusarlos por delitos común cuando en realidad son presos políticos. Con estos nuevos procesados la lista de reos políticos pasó de 158 a 162. esta causa se ventila en el juzgado