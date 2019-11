Donald Trump reitera apoyo para el retorno a la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua

Este martes en un acto de campaña realizado en Florida para las elecciones de 2020 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró que su administración se siente orgullosa del apoyo brindado a Venezuela, Cuba y Nicaragua para el retorno de la democracia.

“Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, lo digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca», declaró Trump.

El mandatario estadounidense se ha caracterizado por las fuertes políticas de sanciones contra responsables del deterioro de la democracia y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

En su discurso, Trump enfatizó que seguirán apoyando a los tres países hasta que se logre el retorno de las libertades fundamentales en las naciones. «Estamos orgullosamente apoyando al pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están dado la legítima batalla por la libertad».

De igual forma, el Subsecretario interino de Estado de Estados Unidos para el hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, expresó este martes en su cuenta de Twitter que Estados Unidos está tomando medidas para el retorno de la democracia en Nicragua.

«Estados Unidos está tomando medidas para restaurar la democracia en Nicaragua. Hace un año POTUS (cuenta oficial del presidnete Trump en Twitter) tomó medidas y comenzó a sancionar a funcionarios nicaragüenses de alto nivel. Trágicamente, el régimen de Ortega continúa reprimiendo y abusando de los nicaragüenses. Seguiremos haciéndolos responsables», expresó

The U.S. is taking action to restore democracy in #Nicaragua.

One year ago @POTUS took action & began sanctioning high-level Nicaraguan officials. Tragically, the Ortega regime continues to repress & abuse Nicaraguans. We will continue to hold them accountable. #NicaActionNow

