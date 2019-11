Para los diputados Jacinto Suárez y Wilfredo Navarro, de la bancada orteguista en la Asamblea Nacional, los vejámenes y humillaciones que cometieron policías a la familia Reyes Alonso, no es tortura, sino que son acciones contra «delincuentes».

Estos son señalamientos infundados por de parte de estos dos legisladores leales al régimen, ya que no hay acusación penal contra la familia, reconocidos opositores en la ciudad de León, al occidente de Nicaragua.

Siguiendo la estrategia del régimen en criticar lo que pasa en otros países para desviar la atención sobre sus propios abusos, Suárez y Navarro se dedicaron a criticar las agresiones que existen en Chile contra las protestas ciudadanas, diciendo que esas sin son violaciones a los derechos humanos, pero sobre la represión en Nicaragua, responden que son acciones para mantener la paz contra acciones de sectores «golpistas», como descalifican los actos de protesta que existen desde abril del 2018.

«Esas son las historias terribles y horribles que viven divulgando (los medios). Qué vayan a Chile, que vayan a otros lugares, si les preocupan los derechos humanos. (En Nicaragua) vemos una Policía de primer nivel que no conoce de torturas», dijo Suárez.

Este lunes, un grupo de policías, dirigidos por el comisionado mayor Fidel Domínguez, irrumpió sin una orden de allanamiento y de forma violenta en la vivienda de la familia Reyes Alonso, a quienes golpearon y les robaron computadoras y celulares, los amarraron de las manos y luego los obligaron a repetir consignas y compromisos de la dictadura.

▶️ El diputado del FSLN, Jacinto Suárez defiende el actuar de la Policía catalogándola de "primer nivel", además agregó que la institución orteguista "no conoce de tortura". 📹 Cortesía: VOA Noticias. pic.twitter.com/yetFf6LM1J — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 27, 2019

Organismos de derechos humanos han documentado que la Policía es la principal ejecutora de crímenes contra las manifestaciones sociales, al coordinar a los grupos de parapolicías y manifestantes orteguistas. La represión han dejado al menos 328 asesinatos, más de mil presos políticos de los que aún permanecen encarcelados más de 150; además de violaciones, ejecuciones extrajudiciales entre los abusos a los derechos humanos cometidos desde abril del 2018.

Las torturas y otros vejámenes sufrida por la familia Reyes Alonso fueron ejecutadas por los policías al mando del comisionado Domínguez son parte de la política de represión del régimen, de acuerdo a juristas y especialistas en derechos humanos.

Sin embargo los diputados oficialistas ven otra realidad. Navarro, segundo secretario de la Asamblea, reaccionó furibundo a los cuestionamientos de los periodistas de LA PRENSA, los canales 10 y 23 y al corresponsal de la Voz de América sobre el ataque de la PO a la familia Reyes Alonso.

Para Navarro, que se señale a la PO de cometer prácticas de torturas «es la visión política de los que están tratando de manipular un hecho», pues para él «la Policía tiene derecho a perseguir si son delincuentes».

-¿Por qué no los detuvieron si son delincuentes?-, se le cuestionó. «Esa es una cuestión de la Policías…aquí si a una persona la vuelven a ver mal y ya dicen, ay la policía me torturó, ay la policía me está viendo mal», respondió Navarro en forma burlesca.

Wilfredo Navarro reaccionó furibundo a los cuestionamientos de los periodistas de LA PRENSA, Canal 10 y Canal 23, mientras que el periodista del Canal Parlamentario, Miguel Carranza, se dedicaba a grabar la situación que luego usó para difamar a los reporteros independientes. pic.twitter.com/uJw0c4IjQk — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 27, 2019

La familia Reyes Alonso han denunciado a través de las redes sociales y medios de comunicación independientes el asedio, hostigamientos y amenazas por parte de fanáticos, parapolicías orteguistas así como de los policías. Esta familia son reconocidos opositores al régimen, lo que le ha valido el apoyo de gran parte de los pobladores en León.

El allanamiento y las torturas a las que fueron sometidas esa familia, incluida una señora de más de 90 años de edad han causado el repudio e indignación de la ciudadanía

Los diputados del régimen para defender el actuar criminal de la PO lanzaron acusaciones, sin pruebas, de que la familia Reyes Alonso fue aprehendida como parte de las investigaciones por sus acciones delincuenciales.

Diego Reyes, María Eugenia Alonso y Diego Reyes fueron los miembros de esa familia opositora leonesa a los cuales los policías les ataron las manos y les obligaron a grabar un video comprometiéndose a no molestar más a los militantes sandinistas y a no «amenazar la paz», como reza el discurso amenazante contra los opositores de la dictadora y vicepresidenta designada, Rosario Murillo.

«Lo que están tratando es de desvirtuar lo que dijo la familia (Reyes Alonso). La familia se puede retractar de lo que dijo (en ese video)», afirmó Navarro en un momento de la entrevista con los periodistas.

El diputado orteguistas en su desesperación por encontrar argumentos para defender las torturas cometidas por la PO atacó a los periodistas de los canales 10, 23 y LA PRENSA, diciendo que estos medios de comunicación en los que no se publican los supuestos crímenes que ha cometido la oposición contra militantes orteguistas durante los meses álgidos de las represión a las protestas entre abril y julio del 2018.

-¿Es justificable entonces que la Policía actúe de esa forma?-, le preguntó LA PRENSA. Navarro respondió: «Yo no creo que la Policía haya actuado así (torturar a una familia), y no es justificable bajo ningún punto de vista, pero la Policía no actúa así».

-¿Es normal que se obligue a pedir perdón a la militancia sandinista?-, le cuestionó el periodista de la Voz de América. Navarro ya visiblemente incómodo acusó a los periodistas de medios independientes de actuar como «incriminadores».

«¿Son periodistas o son incriminadores en contra de la Policía? Ese es el problema que no tienen criterio propio», acusó Navarro, enfrascándose en atacar a los reporteros para defender las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza policías del régimen.

PLC: «acciones de nazis»

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, identifica acciones propias del fascismo en el actuar de la PO contra los opositores al régimen.

«Raya la crueldad de la cual está dotada la Policía sandinista, Eso lo usaron los nazis en su momento. En Nicaragua no se respetan los derechos inalienables del pueblo. En cualquier parte del mundo la acción contra esa familia (Reyes Alonso) estaría acuñada a lo que es el terrorismo, porque la tortura son prácticas del terrorismo», señaló Rodríguez.