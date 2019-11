El boxeador políglota, Giovanny «Baby Face» Gutiérrez , enfrentará a un filipino en Miami

Giovanny “Baby Face” Gutiérrez tendrá otra prueba de fuego en este 2019. Primero sorprendió en República Dominicana al prospecto, invicto en ese momento en 18 combates, William Encarnación, al noquearlo y dejar al auditorio con la boca abierta. Ahora tendrá que sacar el poder de sus nudillos nuevamente si quiere mantenerse ranqueado y con aspiraciones de una oportunidad titular contra el filipino Mike Plania, un pugilista más experimentado y de solo una derrota en 23 peleas.

Te puede interesar: René «el Gemelo» Alvarado entre los cinco mejores boxeadores del mundo en las 130 libras

Su apoderado, Marcelo Sánchez, recibió la oferta del promotor William Ramírez. “Me ofrecieron esa oportunidad para Giovanny y para ser sincero no me agradaba mucho porque me parecía que el oponente era mucho más experimentado. Le planteé el chance a él y a su entrenador, el profesor Ismael, y después de analizar al oponente, mirar muchas peleas decidieron tomar la oferta”, explicó Sánchez.

El contrato del combate ya está firmado aseguró el apoderado, sin embargo aún no están listas las visas. “Ellos aseguraron que se harían cargo del visado del boxeador y de su entrenador. Me imagino que la próxima semana eso debe estar solucionado. Giovanny tiene pegada y eso es un factor a su favor”, concluyó Sánchez.

La pelea será en las 122 libras. Baby Face es un pugilista con una gran proyección, pero si tiene un talón de Aquiles es su inconsistencia. Después de verse pletórico en Dominicana, tuvo otra presentación en Guatemala donde parecía otro pugilista. Así ha sido en su corta carrera de nueve victorias, sin derrotas y seis peleas ganadas por la vía del nocaut.

Lea además: René Alvarado, el nuevo campeón mundial: «Quiero asegurar mi futuro, para cuando no dependa del boxeo»

Por otro lado, Plania tiene siete victorias consecutivas y en cinco de ellas mandó a dormir a sus rivales. El combate de mayor exigencia que ha tenido a sus 22 años de edad ha sido contra Juan Carlos Payano, en donde perdió en una decisión unánime por un título continental.