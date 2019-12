Reparación del ferri El Rey del Cocibolca alcanza los 26.2 millones de córdobas y este sigue varado sin que la alcaldía orteguista de Altagracia rinda cuentas

CONTENIDO EXCLUSIVO.

La reparación general del ferri El Rey del Cocibolca, propiedad de la Alcaldía del municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe, costará al menos 26.2 millones de córdobas, según un concejal opositor, un exconcejal y fuentes allegadas a la comuna orteguista.

Desde el 2017, la municipalidad de Altagracia tenía conocimiento de los graves daños en el casco y motores del ferri, situación que fue revelada por LA PRENSA con base en documentación oficial del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). En ese año, el entonces alcalde (ahora vicealcalde) Orlando Meza, pidió al Concejo Municipal de Altagracia, que le aprobara un préstamo de 15.9 millones de córdobas para invertirlos en la reparación de este medio de transporte acuático municipal.

De acuerdo con Hernaldo García Taisigüe, concejal opositor de Altagracia por Ciudadanos por la Libertad, explicó que en el 2017, los concejales de ese municipio aprobaron el monto solicitado por Meza para la reparación del barco municipal. El dinero fue prestado por el extinto Banco Corporativo (Bancorp), desaparecido luego de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, reveló García.

“En esa ocasión el encargado de proyecto de la alcaldía nos informó que con ese dinero que se prestó al Bancorp se iba a comprar un motor en Panamá, pero nunca lo compraron, y lo que acaban de hacer en este año 2019 es un overhaul (reconstrucción) del motor” indicó García.

Alcaldía orteguista no rinde cuentas del barco

El concejal García dijo que en esa sesión donde se aprobó que la alcaldía hiciera el millonario préstamo, él preguntó cuánto dinero generaba el barco, y Meza respondió que un promedio de un millón de córdobas mensuales.

García aseguró que en ese momento reclamó al exalcalde Meza, por qué no presentaba esos informes al Concejo Municipal de manera formal. “Si hay un ingreso de un millón de córdobas por mes, son 12 millones al año, y estaban pidiendo 15.9 millones de córdobas en préstamo, eso quiere decir que el barco no genera ganancias a la municipalidad, sino gastos. Ahí hay algo que no está claro”, cuestionó García.

Fuentes ligadas a la embarcación municipal manifestaron que del millón de córdobas que en promedio mensual genera el barco, un 40 por ciento es utilizado para operación y pago de trabajadores, y del 60 por ciento de ganancias, de lo que se desconoce como se gastan.

Los problemas del Rey del Cocibolca aumentaron en el 2018, el cual provocó que el ferri dejara de brindar el servicio de transporte acuático. El barco fue trasladado al astillero El Diamante en Granada, donde estuvo anclado varios meses, hasta que con dificultades lograron subirlo a la armería del astillero para su reparación en marzo pasado del 2020.

Al respecto un microempresario isleño que pidió no ser identificado, refirió que el problema con el ferri municipal de Altagracia es que funciona sin ningún control de transparencia. «Nadie rinde cuenta sobre cuánto dinero gana el barco, cuánto se gasta, que tan rentable es, y queremos saber que hacen con ese dinero, que es del pueblo de Altagracia», refirió el pequeño empresario.

Orteguistas también presupuestaron 4.8 millones de córdobas para el barco

Los concejales opositores de Altagracia, indicaron que además del préstamo millonario para dar mantenimiento y reparar todos los daños del ferri Rey del Cocibolca, también en el Presupuesto de Inversión Municipal de Altagracia 2017, se presupuestaron casi cinco millones de córdobas para lo mismo, y no se volvió a hablar del dinero prestado.

“Si en el 2017, el Presupuesto de Inversión Municipal de Altagracia estaban asignados C$4,848,938, lo más probable es que el dinero que se prestó, se haya gastado en fines políticos del partido de gobierno, como las elecciones municipales 2017, u otras actividades partidarias y se olvidaron del barco”, comentó el microempresario isleño.

Henry Ruiz Condega, exconcejal liberal de Altagracia, manifestó que siempre estuvo en contra del endeudamiento de la comuna isleña, porque el barco municipal es autosostenible. «Los transportistas acuáticos de Ometepe, de lo que generan sus barcos, pagan empleados, pagan reparación y mantenimiento y todavía les queda ganancias, pero con El Rey del Cocibolca0 no pasa eso, por el despilfarro y corrupción que existe, y que lo usan como caja chica del Frente Sandinista de Altagracia», comentó Ruiz Condega.

“Al final es al pueblo de Altagracia que le toca pagar esa deuda, y lo peor es que no han hecho nada por el barco con el dinero que se prestó, y más bien el dinero lo han utilizado en campañas políticas, fiestas de la Juventud Sandinista y regalías, y eso todo mundo lo sabe en Altagracia”, indicó el exconcejal Ruiz Condega desde el exilio.

Pidieron otro préstamo de 5.5 millones de córdobas

El concejal García dijo que el 4 de julio 2019 a las 7:00 a.m. fue convocado el Concejo Municipal de Altagracia a una sesión extraordinaria de urgencia, y en esa sesión la actual alcaldesa sandinista de Altagracia Aurora Álvarez, cedió su lugar al ahora vicealcalde Orlando Meza, para que expusiera las razones por la que estaban pidiendo otro préstamo de 5.5 millones de córdobas para reparación del barco.

“Gómez dijo que el esqueleteado del barco estaba oxidado, que había que hacer un cambio. Cuando se fueron quitando las láminas, nos fuimos dando cuenta que estaba ese problema, entonces nos hace falta ese dinero. Por tanto eso es como cualquier proyecto que haga uno, le hizo falta tal cosa, ese es el problema que tenemos, nos dijo el vicealcalde para tratar de convencernos”, puntualizó García.

Fuentes del Astillero El Diamante, indicaron que los trabajos de reparación de El Rey del Cocibolca que iniciaron en marzo de este año, se vieron afectados por falta de dinero entre mayo y agosto último.

Entre los trabajos de reparación realizados al barco incluyen la proa, motores, área de pasajeros, timón y en especial el casco que presentaba filtraciones de agua por el avanzado estado de oxidación, indicó la fuente.

Ya han pagado intereses

Según García, él aprovechó la sesión del Concejo Municipal para preguntar cómo iba el pago de la deuda de los 15.9 millones de córdobas con el desparecido Bancorp, y asegura que el vicealcalde Meza, le respondió que ya se han pagado dos millones de córdobas, “y la alcaldesa Aurora Álvarez lo corrigió y le dijo no compañero son casi tres millones de córdobas que se han pagado en intereses de la deuda” recordó.

“Yo pregunté ahora que Bancorp ya no existe, a quién le estamos pagando la deuda, y a qué banco le iban a prestar esos 5.5 millones de córdobas, y solo dieron a entender que con Caruna (Caja Rural Nacional)”, afirmó García.

La deuda pasa los 20 millones

Al 4 de julio 2019, la deuda de la alcaldía de Altagracia para reparar el barco era de 21.4 millones de córdobas. Los primeros 15.9 más los últimos 5.5 millones de córdobas son préstamos. El concejal Hernaldo García y la concejal sandinista Shadya Moreira votaron en contra del nuevo endeudamiento de 5.5 millones de córdobas. Pero el costo total del barco asciende a 26.2 millones de córdobas incluyendo los 4.8 millones de córdobas aprobados en el Plan de Inversión Municipal de Altagracia.

Alcaldesa no brinda información

Se trató de entrevistar a la alcaldesa sandinista de Altagracia Aurora Álvarez, para consultarle sobre la situación actual del barco y cómo piensan saldar la deuda de más de 20 millones de córdobas, pero no logramos encontrarla en la alcaldía, y tampoco respondió nuestras llamadas y mensajes. Asimismo, tampoco fue posible localizar al vicealcalde Orlando Meza para que explicara la situación de los préstamos y la rentabilidad del ferri.

El Rey del Cocibolca fue comprado en Holanda por la municipalidad de Altagracia, y desde enero del 2009 comenzó a prestar el servicio de transporte acuático.

El barco cubre la ruta entre San José del Sur de Altagracia y San Jorge, tiene autorizado llevar 600 pasajeros, pero en muchas ocasiones fue sobrecargado con más de mil pasajeros para llevar gente isleña a actividades políticas del Frente Sandinista.

El Rey del Cocibolca hace dos viajes completos (ida y regreso) por día, y durante su larga ausencia su ruta la está cubriendo una embarcación de la Empresa Portuaria Nacional EPN.

Se esperaba que el Rey de Cocibolca empezara a surcar las aguas del Lago de Nicaragua a finales de noviembre, pero a medida que avanzan las reparaciones se van descubriendo más daños, según fuentes consultadas por LA PRENSA.