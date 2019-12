Un hombre al que señalan de ser un brujo, fue condenado a 30 años de prisión por haber violado a sus dos hijastras. La pena en su contra expirará el 21 de agosto de 2049, cuando el aberrado cumpla los 90 años de edad y estará en el penal de Tipitapa.

Aunque la sentencia señala que el sujeto fue condenado a 40 años de cárcel, el supuesto brujo de iniciales M.L.L.K., de 60 años de edad, solo cumplirá 30 años de cárcel, según la legislación de nuestro país.

Las víctimas son dos niñas de 11 y 12 años de edad, que según la Fiscalía, el supuesto brujo les frotaba un líquido en el rostro a las niñas que las adormecía y después las llevaba a la cuartería, donde las violaba.

Reiteradas violaciones

El supuesto brujo cometió las violaciones contra ambas niñas en reiteradas ocasiones entre el 2017 y 2018. La abuela de las víctimas lo descubrió y lo denunció en la Policía.

La madre de las niñas no solo lo acusa de las violaciones, sino que asegura es brujo. El acusado dijo ante el juez que todo es una invención de su expareja.

En el inicio del juicio el supuesto brujo negó las violaciones. “Yo soy inocente, yo no le he hecho eso a las niñas (violarlas). La madre de las niñas siempre me ha mandado a tomar fotos en la calle, no sé para qué. Ella dice que yo soy brujo”, manifestó el acusado M.L.L.K.

Pero cuando las niñas declararon ante el juez, contra el supuesto brujo, este cambió de parecer y confesó los hechos en el desarrollo del juicio.

