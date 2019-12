Holver Flores descubrió por las circunstancias de la vida que le apasionaba más entrenar a niños, que hacer carrera como futbolista, periodista deportivo o sacar la licenciatura en relaciones internacionales. Todo llegó sin buscarlo, de manera inesperada. Quemó muy rápido sus etapas o aprovechó el tiempo para probar y encontrar lo que más le llenó a nivel personal.

El esteliano de 22 años es el técnico más joven en la historia de Liga Primera. El 3 de diciembre se estrenó en club de toda su vida, el Real Estelí. “Me imaginaba que iba ser el entrenador más joven, pero me visualizaba dentro de tres años, no tan rápido”, confiesa Holver, quien recibió la oportunidad al conseguir en noviembre el subcampeonato con el Estelí en el Torneo Interclubes Sub-17 de Uncaf.

Holver dice estar preparado para el reto. Para él no es un problema entrenador y lidiar con los egos de jugadores que le superan en edad por más de cinco años. En manejo de grupos tuvo su primera experiencia a los 19 años cuando dirigió al Bóer FC de Segunda División, que contaba con jugadores nacionales y extranjeros mayores que él y ahora están en Liga Primera.

“De nada sirve saber de técnica, táctica y psicología si no sabes manejar el grupo. Es lo más importante. Hasta ahora ningún jugador me ha faltado el respeto. Que tuviera 19 años en ese momento no significaba que no iba tener carácter en ellos, igual se los dije ahora el primer día a los jugadores del Real Estelí. Igual los jugadores que me han tocado no han sido tan complicados de llevar”, reconoce el joven entrenador.

Comentarista deportivo

Holver entró a los ocho años a las academias de futbol del Real Estelí, a los 14 combinó su etapa como futbolista juvenil y comentarista de futbol en radio durante seis meses. “Lo hacía porque me gustaba, era como hobby para mí”, señala Flores, quien recuerda que junto su amigo Abimael Acebedo fueron uno de los de los fundadores de la página Futbol Pinolero. “También fui parte de Contacto Rojiblanco de Real Estelí y colaboraba con FutbolNica”.

A los 16 Holver se lesionó. El Real Estelí les daba una ayuda económica los jugadores juveniles, pero como jugaba, ni entrenaba, no la recibió. Holver no quería perder ese ingreso y habló con los encargados del área deportiva y administrativa y le encargaron la dirección de una categoría pequeña.

“Cuando me recupero de la lesión entrenaba con el Real Estelí C y después me quedaba entrenando a los niños, pero ya no me llenaba tanto jugar sino entrenar. Calentaba con el equipo, me movía, me gustaba, jugaba pero como que no lo hacía al cien por ciento y no me gustaba eso, me ilusioné más con los niños. Entonces tomé la decisión drásticamente de ser entrenador, explica Flores.

Evolución constante

La Fundación Real Madrid y Real Estelí establecieron una alianza sociodeportiva con la escuela de futbol y en 2015 capacitaron entrenadores. Holver estaba empezando en este mundo y en ese curso le gustó más la carrera de director técnico. “Empecé buscar cursos en líneas, pedirle cosas a Oto (Otoniel Olivas, el entrenador del Estelí en ese momento), me regaló libros, Helmuth (Hurtado) igual; de preparación física y psicología”.

Holver dio las primeras señales de sus capacidades con el Bóer FC de la Segunda División. El Apertura 2016 terminó invicto en la etapa regular y quedó eliminado en penalti. La directiva le anunció que no iba seguir en el cargo el siguiente año y le salió la oportunidad para especializarse como entrenador de futbol en España. No lo pensó dos veces, dejó de estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y se marchó nueve meses para ampliar conocimiento y desarrollar habilidades que le permitiera hacer un hueco en un área de mucha exigente y desgaste mental.

Cuando regresó al país en 2017 la directiva le asignó la Sub-17 en el Campeonato de Categorías Menores. A principio de año tomó la Juvenil Especial y preparó un proceso para competir en el Torneo Interclubes Sub-17 de Uncaf donde quedó subcampeón. Ese buen resultado, inédito en categorías inferiores para el futbol nicaragüense, le permitió que la directiva apostara por Holver al menos hasta finalizar la temporada de Liga Primera.