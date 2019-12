Cardenal Brenes: «Somos perseguidos y calumniados, esa ha sido la historia de siempre»

El cardenal Leopoldo Brenes le restó importancia esta mañana a la detención por la Policía Orteguista de un sacerdote de Nueva Segovia el pasado sábado y a que, por orientaciones gubernamentales, la parroquia San Miguel, en Masaya, del padre Edwin Román, continúe sin energía eléctrica.

«Nosotros seguimos siendo pastores porque sabemos que eso es parte del Evangelio. Somos perseguidos, somos calumniados. Esa ha sido la historia de siempre», dijo el cardenal, quien esta mañana ofició misa en la parroquia de San Judas, donde se celebraron los 25 años de ordenación sacerdotal de varios curas, entre ellos el obispo Rolando Álvarez y el párroco de San Judas, Julio Arana.

«Estamos siempre en riesgos»

Sobre la detención del párroco de El Jícaro, Ramón Alcides Peña Silva, quien estuvo secuestrado 12 horas en la delegación policial de Ocotal y luego fue liberado, el cardenal Brenes dijo que no tenía mucha información porque se trata de otra arquidiócesis, pero indicó que los sacerdotes nicaragüenses están dispuestos a perdonar los abusos del poder orteguista.

«En un momento dado, a lo mejor uno se siente zarandeado pero luego perdona y después ora por esa persona. Esa es la postura. Nunca vamos a tomar una actitud de venganza ni de rencor… Estamos siempre en riesgos, pero seguiremos ejerciendo nuestra misión profética. Seguiremos trabajando en nuestras parroquias. Nadie (ningún sacerdote) ha pensado ni nadie ha pedido permiso para cerrar su iglesia, para no celebrar la eucaristía», expresó Brenes.

El cardenal indicó que tampoco han bajado instrucciones a los sacerdotes de ningún tipo y que todos siguen celebrando misas de forma normal.

«Si hay luz celebramos, si no hay luz, también celebramos»

Sobre el hecho de que la parroquia San Miguel, de Masaya, aún no cuente con energía eléctrica, el cardenal Brenes informó que hay una cantidad de parroquias que tampoco tienen energía eléctrica y a pesar de ello siempre celebran la eucaristía.

«Para nosotros, si hay luz celebramos, y si no hay luz también celebramos». sentenció Brenes.

El cardenal no quiso hacer ninguna aseveración sobre el boicot energético que pudieran estar sufriendo algunas parroquias de la iglesia católica.

«Yo, personalmente, en algunas parroquias, he comenzado la homilía y de repente se ha ido la luz y llega el final (de la misa). ¿Habrá mala intención? No quisiera juzgar, pero sí se han dado algunos hechos al respecto pero la eucaristía no se para», dijo el líder religioso.

Brenes recordó que ya en los años ochenta y en los noventa del siglo pasado él mismo tuvo que hacer misa en la oscuridad por falta de energía eléctrica y en, en la actualidad, ya hay curas que están preparados con plantas eléctricas por si se va la energía.