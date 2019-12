Ana de Armas: 4 cosas que quizás no sabías de la «chica Bond» cubana nominada a un Globo de Oro por la comedia «Knives Out»

Con una nominación a los Globos de Oro y siete películas por estrenar, entre ellas la última de James Bond, la carrera de Ana de Armas en Hollywood parece no tener límite.

La actriz cubana de 31 años compartió en un emotivo mensaje su emoción tras ser nominada a un Globo de Oro como mejor actriz protagonista de comedia o musical por su papel en Knives Out (traducida como «Entre navajas y secretos» o «Puñales por la espalda»):

Give me a minute guys, I’m still speechless! This is INSANE!!!!! 🤯 aaaaaahhhhhh!!!!!!

— Ana de Armas (@Ana_d_Armas) December 9, 2019