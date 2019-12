Trump por nombramiento de Thunberg a personalidad del año: «Muy ridículo»

La declaración de Donald Trump se produjo después de que la revista Time honrara el miércoles a Thunberg, de 16 años, quien el año pasado lanzó en solitario la llamada «huelga escolar por el clima» o «viernes para el futuro», una protesta contra el calentamiento global que desde entonces se ha convertido en un movimiento mundial, que incluso la llevó a ser una posible candidata al Premio Nobel.

El presidente estadounidense respondió a una felicitación en Twitter a Thunberg por parte de la actriz y productora de Irlanda del Norte Roma Downey, cuyo trabajo incluye una mini-serie titulada «La Biblia» en History Channel.

Puede interesarle: Greta Thunberg versus Jair Bolsonaro: el presidente de Brasil insiste en atacar a la joven activista sueca

«Muy ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un(a) amigo(a)!, ¡Relajate, Greta, relajate!», tuiteó Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019