Teófimo López hace historia al convertirse en el primer campeón mundial de Honduras

Nunca antes la bandera de Honduras había brillado tanto en un ring. Teófimo López se alzó de manera espectacular para convertirse en campeón del mundo y retador directo de quienes muchos consideran el mejor boxeador libra por libra del mundo: Vasyl Lomachenko. Con un ataque incesante y combinaciones venenosas, López le arrancó la corona de la Organización Mundial del Boxeo a Richard Commey con un nocaut en el segundo asalto que sorprendió a quienes contemplaban una pelea mucho más pareja por la trayectoria del africano.

De hecho, no faltaban quienes consideraban que la experiencia de Commey sería más que suficiente para inclinar la balanza a su favor ante un boxeador con menos colmillo y camino en los cuadriláteros, pero la sorpresa resultó mayúscula y paró de sus asientos a los miles de asistentes al Madison Square Garden de Nueva York.

“Para este momento es que me he venido preparando toda mi vida”, comentó el guerrero cuyos padres nacieron en Honduras y que combatió bajo esa bandera para los Juegos Olímpicos. “Esto es solo el comienzo de cosas mucho más importantes”.

No hay nada más importante ahora que ese choque prometido por Top Rank contra Lomachenko, una de las figuras más reconocidas de los últimos tiempos que vino expresamente desde Ucrania para presenciar el combate y ver de cerca a su futuro oponente.

López no decepcionó y al menos algo dará que pensar al prestigioso campeón de las 135 libras, que ahora regresará a su país para comenzar la preparación de la defensa de sus fajas.

“No puedo decir mucho de su actuación porque fueron apenas dos asaltos”, apreció Lomachenko. “Pero le felicito por su triunfo. Vamos a ver que sucede cuando nos enfrentemos en el ring”.

Tras un primer asalto donde Commey utilizo su jab para mantener a raya a su joven rival, López desató un ataque mortal en el siguiente tramo de la pelea que arruinaría los planes del hasta ese momento campeón de la OMB.