Managua retiene su corona en el Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AA

Gracias a un ataque tempranero de 15 imparables, Managua A pudo garantizar su victoria de 11-3 a Chinandega para retener a su vez la corona del XXXVIII del Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AA ayer en el Estadio Jackie Robinson, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Los capitalinos, que estuvieron representados por el equipo Tucanes, anotaron dos carreras en el primer episodio, luego una en el segundo, cuatro más en el tercero y agregaron dos más en el sexto y octavo.

«Gracias a Dios se logró el trabajo. Fue un esfuerzo de todos los muchachos que se dejaron guiar para lograr el campeonato», contó el entrenador capitalino Bismarck Rojas, quien por vez primera guió a Managua en el Nacional de Beisbol Juvenil AA y lo hizo en grande.

Por los campeones, Melvin Pérez (5-3) empujó dos carreras al igual que Cristhian Moreno (5-2), Josué Avilés (5-3), Carlos Quinto (5-2) y Steven Ordóñez (2-2).

Rojas contó que cuando Chinandega anotó sus tres carreras en la quinta entrada trataron de guardar la calma y no confiarze pues sabían podrían despertar.

«Chinandega es un equipo difícil, pero no perdimos la calma, sabíamos que la presión era parte del juego y mantuvimos enfocados en el juego e hicimos los ajustes necesarios en el picheo cuando Chinandega empezó a atacar y gracias a Dios con Fernando Rivas que con su experiencia las cosas nos salieron bien», agregó Rojas.

Managua tuvo como Jugadores Más Valiosos a los chavalos Cristhian Moreno y Josué Avilés.

«Tratamos de confeccionar un equipo muy fuerte en cuanto a ofensiva y defensiva. Avilés hizo un buen trabajo de cierre empujando y Moreno a quien ya todo mundo lo conoce y que sabíamos iba a ser fundamental para conseguir este campeonato», confesó Rojas.

En la loma, Fernando Rivas ganó en relevo final de 4.2 entradas de dos hits, cinco ponches y una base por bola. El duelo lo abrió Eyner Castro, quien tiró 4.1 entradas de cuatro hits, tres carreras, seis ponches y cuatro bases por bolas. Perdió Emilio Rostrán, que tuvo como relevos a Steven Castro y Ángel Matamoros.

Por su parte, Chinandega, que acaparó varios lideratos individuales, se alzó orgullosa su subcampeonato.

«Este año sentíamos podíamos conquistar el campeonato pero no se pudo, pero luchamos para llevar un trofeo a Chinandega. Siento despertamos muy tarde, la ofensiva se cayó demasiado, pienso que el pitheo se pudo remontar pero no se pudo, así es el beisbol y no se puede contra los errores, pero vamos a seguir luchando», expresó por su parte, Francisco Mayorga, mánager de Chinandega.

Por los chinandeganos, Guillermo Bustillo (4-2) y Luis Romero (5-2) impulsaron dos y una carrera respectivamente.

Terceros

En tanto, en el duelo por el tercer lugar, con una rayería de 15 imparables, Rivas noqueó 11-1 a León en siete entradas.

Por los rivenses destacaron Carlos Gazo (4-4) y Mario Castillo (2-2), con par de carreras empujadas cada uno, al igual que Jhon Rivas (3-2) y Luis Fernández (3-1) con una carrera impulsada.

«No era lo que queríamos pero Rivas se carateriza por estar siempre entre los primeros lugares. Este equipo nunca perdió el ánimo, siempre mantuvimos en alto los brazos, siempre tratamos de ser competitivos», José Paniagua, jugador de Rivas.

Líderes individuales

En bateo, Léster Mairena, de Managua A, líder en cuadrangulares. Cristhian Moreno, de Managua A, líder en carreras impulsadas. Y Carlos Gazo, de Rivas, campeón bate.

En tanto, en pitcheo, Wilber Sevilla, de Chinandega, líder en juegos ganados. Léster Herrera, de Estelí, líder en ponches y efectividad.

Equipo Todos Estrellas

José Miranda, de Matagalpa, mejor receptor.

Henry López, de Chontales, mejor primera base.

Gabriel Meza, de Chinandega, mejor segunda base.

Rommel Gómez, de León, mejor tercera base.

Silvio Rivera, de Chinandega, mejor campo corto.

Marvin O’conor, de Chinandega, mejor jardinero izquierdo.

Dylan Martínez, de Granada, mejor jardinero central.

Carlos Gazo, de Rivas, mejor jardinero derecho.

Lester Herrera, de Estelí, mejor lanzador.

Cristhian Moreno, de Managua A, Jugador Más Valioso.

Josué Avilés, de Managua A, Jugador Más Valioso de la Final.

Bismarck Rojas, de Managua A, mejor mánager del evento.

«Le doy gracias a Dios por este campeonato conquistado. Es la primera vez que consigo este premio, sentí en el corazón que podía ser mío porque yo vine a hacer lo que se que es batear. De esta familia que se formó de Managua A me gustó como jugamos. Juego beisbol desde los seis años de edad. La verdad mi posición es receptor pero desde el año pasado juego primera base y en el Nacional me sentí bien, pero me quedo con la posición de receptor eso es lo que me gusta. Estuve tres meses con una academia, pero me mató el peso, pero ahora he bajado y seguiré trabajando», contó Avilés, quien recientemente se bachilleró y ahora se alista para iniciar sus estudios universitarios en el 2020.

Tras finalizar el Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AA, este lunes despegó el Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AAA también en Managua.