Zona de Strikes: Javier Robles no merecía ser retirado

Como si no fuera suficiente colocar sobre el terreno de juego un equipo discreto que ha terminado de espantar lo que quedaba de la afición boerista, la directiva de los Indios puso fuera del plantel a Javier Robles, uno de sus jugadores más emblemáticos pero que vive un mal momento.

Robles batea únicamente .182 puntos, pero ha sido tan bueno en su desempeño con la tribu desde el 2012 hasta este 2019 en la Liga Profesional, que acumula un promedio de .301 de por vida, con 163 hits y 81 remolques en 210 partidos, con un título de bateo con .354 en el 2017.

Pero Robles es además, un jugador completo, es decir, su aporte no se limita a su bateo. Dispone de un guante solvente, un brazo poderoso y una velocidad llamativa sobre las bases. En mi opinión, es el jugador más completo a nivel local, tanto así, que es jardinero titular en la Selección.

Y sin embargo, a la primera temporada mala que tiene, es echado del equipo, provocando una gran crispación entre los fanáticos boeristas, quienes ya perdieron la paciencia con su equipo y ahora ven partir a uno de sus jugadores símbolos, por otra decisión errática de su junta directiva.

Es difícil comprender lo que está haciendo el Bóer, un equipo que desde los días de Nemesio Porras no ha tenido un jugador franquicia, pero cada candidato que aparece, lo decapitan. Ya lo hicieron así con Edgard Montiel y ahora lo hacen con Robles, quien apenas construía su legado.

Esto es más grave de lo que se supone. Al botar a jugadores como Robles o el mismo Montiel, al que no le prestaron atención antes, están dejando fuera a figuras locales que iban cimentando su nexo con los fanáticos, generando sentido de identidad y de pertenencia desde los dos vías.

Aquí el Bóer perdió a Robles por el resto de sus temporadas profesionales y eso habla de la escasa visión de la directiva indígena. En lugar de agrupar a los jugadores que provoquen atracción entre los fanáticos, se están deshaciendo de ellos, solo porque pasan un mal momento.

El mensaje que han mandado es peligroso y habla mal del ambiente de trabajo a lo interno de los Indios, quienes como es sabido, son el equipo que paga menos a los jugadores y donde se los trata menos bien, de acuerdo a los mismo atletas que hablan bajo condición de anonimato.

Quizá lo más preocupante, sin embargo, es que la directiva del Bóer actúa como si ella fuera la propietaria del equipo. Y es posible que tengan la documentación que pruebe algo de eso, pero el Bóer es parte del patrimonio sentimental de sus aficionados indígenas en todo el país.

Cuando los Yanquis de Nueva York, perdieron la Serie Mundial del 2001 ante Arizona, el dueño del equipo, George Steinbrenner, citó a reunión al día siguiente a sus principales ejecutivos y su orden fue: tenemos que enviar un mensaje a los fanáticos sobre lo que haremos para remediar esto.

Y ahí mismo, Steinbrenner ordenó armar un mejor plantel. «Nos debemos a los fanáticos. Estamos comprometidos con ellos. No podemos seguir fallando así», insistió. Eso se llama compromiso con los aficionados y con la historia de una franquicia, algo que en el Bóer no se ha comprendido.

No sé si el Bóer sentirá compromiso con alguien. Supongo que alguien los patrocina de la empresa privada o desde el Gobierno, pero es una pena que no tengan compromiso con sus seguidores, los que cada vez dejan más solo al equipo porque no se les ha sabido atraer, sino al contrario.

Por lo que ha hecho y por lo que significa para el Bóer, Robles nunca debió ser dejado fuera. Menos mal que los boeristas podrán verlo con la tribu en el Pomares, equipo que se adelantó y ya tiene el compromiso de Javier para la venidera campaña de Primera División.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR