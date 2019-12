Dennis Martínez tras la graduación de su hijo: «Siento orgullo por Ricky pero me sienta mal ver a jóvenes expulsados de las universidades por exigir sus derechos»

Dennis Martínez una vez más siente lo agridulce de la vida. Por un lado, su corazón se le hincha de emoción junto al de su esposa Luz Marina al ver su hijo Ricky Martínez consagrado con una maestría en Ciencias de la Computación, pero, por el otro lado, cuando piensa en Nicaragua le da cierta amargura al recordar cómo las autoridades universitarias expulsaron y sancionaron a más de 200 estudiantes. “Mientras siento orgullo por Ricky, me sienta mal ver a jóvenes expulsados de la universidad por exigir sus derechos”, dijo el mejor jugador nicaragüense en las Grandes Ligas.

“Leo que expulsan a los estudiantes de la universidad porque reclaman sus derechos y levantan la voz y eso no es correcto. No puede ser que las instituciones públicas de nuestro país les quiten la educación a los jóvenes por querer un cambio. Siempre me pregunto, ¿qué pensarían los padres que están en la otra acera si eso les pasara a sus hijos? ¿Cómo los tomaría? Es bonito verlo de un lado, pero no cuando te tocan a vos. Todo muchacho tiene derecho a decir su opinión y mostrar su carácter”, señaló Martínez, quien siempre se ha preocupado por la juventud nicaragüense.

El otrora jugador de beisbol, con 23 años en la Gran Carpa, es tan preciso como eran sus lanzamientos sobre la colina cuando se refiera a un tema. “Veo que quieren tener a todos marginados, cohibidos y sumisos, y no es correcto. Dios me ha dado la oportunidad de exponer lo que pienso, no veo ningún problema en hacerlo. Veo en Ricky Martínez un gran ejemplo para mi familia, como también ha sido la juventud nicaragüense. Ricky sufrió cuando fue jugador, lo dejaron en libertad en el sistema de Ligas Menores y nunca perdió su sueño de graduarse. Es decir, hay que batallar, no importando lo duro que sea el camino hasta lograr el objetivo”, agregó.

Cuando se le preguntó qué ha aprendido Martínez de la juventud del país, aseguró: “Que nos están diciendo: por favor, dennos un chance, crean en nosotros, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para poder levantar y vivir de la forma en que queremos y luchan por ese fin, no solo por el que es rojo, blanco sino por todos. La educación es el eje principal de todo joven para desarrollarse y ellos están preparados”.

Aquel muchacho granadino que firmó con los Orioles de Baltimore y construyó una respetable carrera tanto dentro como fuera del campo concluyó: “Yo les digo que no se rindan, que tengan fe y que busquen la manera de seguir adelante del lado correcto como lo están haciendo. No matando ni robando”.