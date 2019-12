El recién pasado domingo en su cuenta de Facebook, Reynaldo Ruiz publicó un mensaje para su excompañero de show JR INN en donde le reclama por el video «Cuentos de navidad y año nuevo INN», el cual no puede abrir y tampoco recibe monetización, después que ambos lo trabajaron en conjunto.

Los comediantes pinoleros, crearon el proyecto televisivo Nicaraguan News Network (NNN), que al cambiar de canal se vieron obligados a actualizar su nombre a International News Network (INN). Pero en el 2017, tras diez años de trabajar sus show y presentaciones decidieron separarse, pero al parecer todavía hay algo que los une: sus videos.

Lea Además: El reclamo del comediante nicaragüense Reynaldo Ruiz a JR INN

En su cuenta de Facebook ReyInn Comendiante, en donde Reynaldo Ruiz tiene más de 190 Mil seguidores le dejó un mensaje bien claro a JR, pero hasta el día de hoy, el comediante se ha hecho «el ciego, sordo, mudo», a como refiere en una de sus canciones la cantante colombiana Shakira.

«Sigue reclamando videos que también son míos, me los bloquea y me quita la monetización. Este es el video #30. Te pedí (que) dejaras de joder», escribió el comediante.



En relación a este tema, el comediante nicaragüense Flavio García, mejor conocido por su personaje de la Yasuri y quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde la crisis sociopolítica en Nicaragua, opina que el problema se da cuando no se respetan los términos. «Al final parece que la ambición del dinero y del querer más y ser más reconocido puede más, a pesar de que los dos son muy buenos, a Reynaldo le ha costado mucho».

Lea También: Flavio García: «Lo más loco que he hecho es el personaje de la Yasuri»

«Yo trabajo solo, no trabajo en colaboración con nadie, porque esto se ha visto siempre no solamente con Rey y JR. Se ha visto en grupos musicales, en varios ámbitos, hasta en negocios, al final se supone que ambos habían quedado en algunos términos que al parece JR. no los ha respetado. Tengo entendido que JR le ha estado quitando a Rey monetizaciones. Manejo que JR hizo algunos arreglos con discotecas en Nicaragua en donde Reynaldo no se puede presentar, entiendo que está muy limitado para presentarse en Nicaragua, sé que está realizando presentaciones en Miami, Indianápolis y otras partes de Estados Unidos», refiere Flavio desde Panamá donde tendrá presentaciones este sábado.

García comentó que las personas que deseen trabajar juntas en un futuro y son dos o tres personas lo mejor es que haya un acuerdo firmado donde se respeten las bases. «Yo pienso que al final lo legal te obliga a que respetes, existimos personas que tenemos palabra, pero del diente al labio, eso no te garantiza que te van a cumplir. Lo mejor es que haya un acuerdo en que ambos firmen».

Puede interesarle: Las otras caras de Óscar Miranda conocido como «El Marginal»

Por su parte Óscar Miranda mejor conocido por su personaje de «El Marginal» y «Anabell Isabel» manifestó que trabajar con otra persona y cuando no hay un acuerdo, es un arma de doble filo. «Cuando trabajas con otra persona te supone la mitad del derecho, ambos parieron ideas, ambos trabajaron ese video. Lo justo sería que ambos tuvieran el mismo derecho, a veces la gente es arribista y mal agradecida. Ese es el problema de trabajar en equipo».

El comediante también nica que ya llegó a los 95 mil seguidores en su cuenta de Facebook, añade que no cree que esto que hace JR lo haga por necesidad de dinero. «Yo recomiendo trabajar solos», finalizó.