Se mantienen altas las cifras de muertes por neumonía en Nicaragua

La neumonía, una de las enfermedades más frecuentes entre los nicaragüenses, sigue cobrando vidas pese a las campañas que anuncia el Ministerio de Salud (Minsa) a lo largo del año. Hasta el 14 de diciembre del 2019, esta enfermedad ha dejado un saldo de 403 muertes, una cifra alarmante donde las víctimas más vulnerables serían los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, consideró el epidemiólogo Leonel Argüello.

Aunque los datos del Minsa exponen que hasta la segunda semana de diciembre de 2019 se contabilizan 106,419 casos de neumonía; y que en el 2017 y 2018 causaron la muerte de 786 y 568 personas respectivamente, el informe no brinda detalles como la edad, sexo u origen de la víctima, lo que impide realizar un diagnóstico acertado sobre la situación, expresó Argüello.

Lea además: Estas son las cinco enfermedades epidémicas que predominaron en Nicaragua en este 2019

«Son fenómenos que hay que investigar para dar recomendaciones precisas, son datos que se necesitan analizar sino siempre se darán recomendaciones generales», agregó.

En los últimos dos años, la neumonía ha sido la principal causa de hospitalización y la novena causa de defunción en el país. Este año no ha sido la excepción, puesto que es la primera enfermedad epidémica con más números de muertes.

«Es peligrosa»

La neumonía puede ser provocada por virus, bacteria, hongos o químicos, y puede llegar a ser letal si la persona no cuenta con altas defensas. «Hay diferentes tipos de virus, que se le llama influenza, que viene con diferentes niveles de letalidad, unos más graves que otros, y eso te puede producir una neumonía, porque al bajarte las defensas, las bacterias que tenés en los pulmones, te ataca», declaró Argüello.

Una vez que la persona contrae neumonía, sus pulmones se le inflaman, se llenan de flema y hay problemas de respiración. Esta enfermedad respiratoria se transmite por medio del contacto y saliva.

Lea también: Las impactantes historias de los brigadistas que socorrieron a las víctimas del terremoto de 1972

«La neumonía es peligrosa, si no la detectas a tiempo y tratas oportunamente, podés tener complicaciones y podés morirte, especialmente si sos menor de seis años o mayor de 60, y si tenés alguna enfermedad crónica, como padecer de la presión, del corazón o diabetes, son otros factores que aumentan el riesgo a fallecer», explicó el epidemiólogo.

Entre los factores que propician a que la persona sufra de neumonía también está el humo de la leña y cigarrillo, un problema existente en Nicaragua ya que las familias nicaragüenses aún utilizan leña para cocinar. «Ese humo de la leña al igual que el cigarrillo, te lentecen tus defensas del pulmón», advirtió.

Signos de alerta

Desmejoramiento de la salud, fiebre constante y cansancio, son los signos de alerta que debe tener en cuenta la persona que sufre alguna infección respiratoria, aconsejó el doctor.

«La tos es un mecanismo de defensa porque trata de sacarte la flema, lo ideal es tomar mucha agua para sacar esa flema», aclaró.

Aunque la neumonía es una enfermedad que ha vivido entre los nicaragüenses, el epidemiólogo destacó que se necesita de campañas de educación y prevención para evitar altas cifras de muerte. «Hay que hacer más campañas de educación y prevención a la población para que el diagnóstico sea más temprano, el tratamiento se dé más oportunamente y la gente pueda defenderse más», indicó.

Puede interesarle: Por qué este año hubo una epidemia de dengue en Nicaragua si el mosquito trasmisor siempre está presente

El especialista señaló que las campañas antiepidémicas deberían ser enfocadas al sector más vulnerables para alcanzar los resultados en la lucha de prevención. «Lo que necesitamos es más información (sobre el problema) para saber hacia dónde dirigir la prevención. Suponete que la mayoría (de muertes) son niños, entonces hay que hacer una campaña para educar a las madres sobre los signos de alerta, si el niño no come, no mama, si se le acelera el corazón… todo esos son signos de alerta, pero necesitás tratar de identificar esos muertos», recalcó.