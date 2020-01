Byron Bonilla tendrá su última oportunidad de mostrar su potencial con el Saprissa. El granadino llegó con altas expectativas en el Apertura 2019 y no rindió a nivel esperado: 13 partidos jugados —solo 3 de titular y ninguno completo— de los 34 disputados por el equipo en Liga costarricense donde quedaron eliminados en semifinal y Liga Concacaf fueron campeones pero no participó en los últimos finales.

La temporada 2020 será más complicada para el Saprissa. En Liga está exigido a llegar al menos a la Final y tiene altas aspiraciones en la Liga de Campeones de Concacaf donde enfrentará al Montreal Impact de la MLS el 19 y 26 de febrero. Por eso, el club se está reforzando para suplir a los jugadores de calidad que salieron y elevan las exigencias sobre los que quedan y no tuvieron la incidencia esperada el pasado curso.

“Ya pasaron seis meses, creo que es tiempo suficiente para la adaptación de estos muchachos (en referencia Bonilla y los que llegaron). Me parece que ha sido un examen para que se den cuenta donde están, y a partir de ahora viene el tiempo de demostrar. Y cuando digo demostrar nadie tiene que estresarse ni mucho menos, simplemente dar un poco más de lo que se ha hecho y el cuerpo técnico exigirle más”, expuso Víctor Cordero, gerente deportivo del Saprissa durante una conferencia de prensa.

Llegó por algo

Cordero aseguró que esperaba mucho de Bonilla y reconoce que las exigencias del Saprissa son altas. “Si vino y no tuvo la participación que todos queríamos, es responsabilidad del técnico y todos los que están alrededor y obviamente del jugador. Uno entiende que la adaptación en el Saprissa requiere un poco de tiempo. No voy a hablar mal de ninguno de ellos, porque no viene al caso, hay cosas que dicen privado y hay cosas que no se tocan en público pero las exigencias sí”.

El Saprisa intentará brindar todas las condiciones necesarias para que Bonilla logre el nivel mostrado a inicio del 2019. “Nosotros en la parte administrativa estaremos muy pendientes de él para que tengan las herramientas suficientes y esperemos que este semestre pueda dar los resultados que todos deseamos y por la razón que sea no ha tenido”.

“El tema muy importante para mí es buscar la manera que se sientan bien, y que se dé cuenta que esperamos mucho de él y que pueda darlo. En Saprissa todos los jugadores son buenos, nadie llega por casualidad. Si el técnico lo pidió, la gerencia deportiva, o si fue la comisión o si todos los nos pusimos de acuerdo fue porque todos pensamos que es adecuado que viste los colores morados”, manifestó Cordero.