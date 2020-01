Oposición venezolana denuncia acoso en día de elección de directiva de Asamblea Nacional

Funcionarios de la Policía Nacional, PNB, y el Servicio de Inteligencia Bolivariana, SEBIN, allanaron esta madrugada el hotel donde se hospedan varios diputados opositores en Caracas, horas antes de la sesión de Asamblea Nacional donde se elegirá la nueva directiva del Parlamento venezolano.

Los funcionarios afirmaron que encontraron pruebas de materiales explosivos, por lo cual les pidieron a los huéspedes que salieran de sus habitaciones. Usuarios en Twitter reportaron la presencia de los miembros armados en los pasillos de las instalaciones donde, supuestamente, encontraron el artefactos.

El centro de comunicación nacional que maneja la información de la presidencia interina, detalló en su cuenta de Twitter que un individuo dejó en el hotel allanado un maletín con el supuesto explosivo. Calificaron la situación como «una estrategia burda para justificar la presencia de cuerpos represivos».

Algunos parlamentarios como la diputada María Beatriz Martínez han denunciado la situación a través de Twitter. “En este momento somos víctimas de un nuevo acoso por parte del régimen en el hotel donde nos encontramos. La PNB tocando las puertas de nuestras habitaciones”, publicó la diputada.

Ya en la mañana, la sede del Parlamento, el Palacio Federal Legislativo, amaneció cerrada por la Guardia Nacional y no permiten el paso a la prensa nacional o internacional. Según reporteros de la Voz de América en el lugar, los funcionarios dicen que tienen que estar en la lista del Ministerio de Información y Comunicación, no en la acreditada por el equipo del Parlamento.

Cabe anotar que no es la primera vez que sucede este tipo de acciones, habiéndose dado una situación similar anteriormente en el seno del Parlamento.

Por otro lado, el observatorio internacional de Internet NetBlocks.org informó sobre restricción en el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, Messenger y Youtube por parte de Cantv, la empresa estatal de telecomunicaciones del país.

⚠️ Alert: Twitter, Instagram, Facebook, Messenger and YouTube restricted in #Venezuela on day of National Assembly leadership vote; real-time network data show social media cut or intermittent for subscribers of state-run provider CANTV; incident ongoing 📉 #5Ene pic.twitter.com/f8ktmzvdDr

— NetBlocks.org (@netblocks) January 5, 2020