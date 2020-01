Kaylen Ward, «la filántropa desnuda” que vende «nudes» para ayudar a acabar con los incendios en Australia

El sábado 4 de enero, la modelo estadounidense Kaylen Ward, escribió en su cuenta de Twitter: “Voy a enviar fotos mías desnuda a todas las personas que donen al menos diez dólares a una de las siguientes organizaciones para los incendios en Australia». El texto incluía una imagen con los nombres de varias ONG que están recaudando fondos para ayudar al país.

La modelo agregó: «Por cada diez dólares que dones, una foto mía desnuda irá directa a tu buzón. Debes enviarme la confirmación de que has donado. Por favor, retuitea”, se lee en su cuenta que lleva por nombre “La filántropa desnuda”, y que tiene más de 387.000 seguidores.

A los pocos minutos el mensaje se hizo viral y miles de personas comenzaron a donar. Al día siguiente dijo por su red social que no podía responder a los cientos de mensajes que tenía.“Tengo cinco mil mensajes sin responder (…). He enviado ya dos mil fotos. Por favor, tengan paciencia”.

“Estoy llorando, chicos. Esto es tan loco”, escribió Kaylen el 6 de enero cuando dio a conocer que había llegado al medio millón. Pero todo no terminaría así.

Kaylen superó los 500 mil dólares. “He recaudado un millón de dólares para Australia gracias a que he expuesto mi cuerpo desnudo en Internet a millones de personas. Es aterrador este sentimiento de vulnerabilidad y exposición al mundo, pero lo hice porque quería hacer algo bueno”, expresó la joven a pesar de la avalancha de críticas y mensajes negativos en su contra.

Fue tanta la presión de la gente que la red social de Instagram le cerró su cuenta . “Me han borrado Instagram, mi familia me rechaza y el chico que me gusta ha dejado de hablar todo por ese tuit =en referencia al inicial con el que comenzó la recaudación). Pero que les jodan, ¡salvad a los koalas!”.

My IG got deactivated, my family disowned me, and the guy I like won’t talk to me all because of that tweet. But fuck it, save the koalas.

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020