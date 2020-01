Recuerdan el legado de unidad del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro

A 42 años del asesinato del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, recordó mediante su participación en el foro «Libertad de Prensa como derecho humano», el legado en términos de unidad que promovió el periodista ante una dictadura similar a la que se enfrentan los nicaragüenses actualmente, con los Ortega-Murillo en el poder.

«Ese tipo de unidad que debe de haber de los distintos sectores es un legado que debemos de aprender y la importancia de preservar esa unidad, que es tan necesaria. Tenemos una responsabilidad histórica enorme sobre el futuro de Nicaragua, y es precisamente el legado de él-Pedro Joaquín- lo que nos debe ayudar a seguir trabajando por esa unidad», expresó Chamorro, en un contexto en el que la opinión pública ha cuestionado la separación entre las dos grandes fuerzas opositoras al régimen orteguista.

Mediante este foro, organizado por la Asociación de Periodistas de Nicaraggua (APN), Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su presidente, Alfredo Salinas, expresó que la libertad de prensa ha sido lesionada desde mucho antes del 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas; sin embargo, desde esa fecha, la situación para el gremio periodístico empeoró, a tal punto, que los hombres y mujeres de prensa han sido golpeados, robados y encarcelados.

Asimismo, se honró la memoria del periodista de Bluefields, Ángel Gahona, quien fue asesinado cuando daba cobertura a las protestas en su ciudad. El caso sigue en la impunidad.

«Uno de los lemas era sin libertad de prensa, no hay libertad», recuerda Salinas que era una de las apuestas de Chamorro. Él explica que al no contar con la libertad de prensa se lesiona el derecho de todos los nicaragüenses. Por su parte, Juan Sebastián, expresó que fue lastimoso que la unidad que no pudo lograr en vida Pedro Joaquín, lo logró con su muerte, y eso no debe volver a suceder, expresó. En el foro además de familiares del mártir de las libertades públicas, también asistieron periodistas y defensores de derechos humanos.

