Madame Tussauds separa las figuras de cera de Harry y Meghan del resto de la familia real

El famoso museo de cera Madame Tussauds, de Londres, informó que, tras el anunció de los duques de Sussex, Harry y Meghan, de apartarse de la familia real, decidieron removerlos del set donde aparecían con la reina Isabel II y los duques de Cambridge, William y Kate. Ahora las réplicas serán exhibidas en secciones distintas y por separado. Lo anterior se ha convertido en la primera consecuencia real del ya llamado ‘Megxit’.

“Como el resto del planeta, nos toca reaccionar ante las sorprendentes noticias de que los duques de Sussex abandonan sus cargos como royal”, dijo en un comunicado Steve Davies, director general del museo.

Agregó que: “Desde hoy Meghan y Harry ya no estarán en el set que tenemos dedicado a la familia real. Eso sí, al tratarse de dos de nuestras figuras más populares y queridas, por supuesto ambos se ubicarán en un lugar preferente dentro de la exposición mientras esperamos a saber qué ocurre en el futuro con sus vidas”.

