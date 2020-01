El Real Madrid agregó otro trofeo a su gran colección, al proclamarse campeón de la Supercopa de España por undécima vez, al derrotar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (4-1), luego de acabar el juego sin anotaciones en el tiempo regular y la prórroga.

No hubo más remedio que llevar la definición del partido a penales y el portero Thibaut Courtois se vistió al detener un disparo de Thomas, para establecer el punto de quiebre.

Por el cuadro de Zinedine Zidane marcaron en la tanda de finitiva Carvajal, Rodrygo, Modric y Ramos, y por el Atlético fallaron Saúl (al palo) y Thomas (paró Thibaut Courtois) y anotó Trippier.

Ninguno de los dos equipos aprovechó alguna de sus pocas ocasiones durante el encuentro, al que el Real Madrid llegó en inferioridad numérica por expulsión del uruguayo Fede Valverde en el minuto 115.

Valverde el mejor

El uruguayo Valverde fue elegido el mejor jugador de la final de la Supercopa, al completar un gran encuentro que no pudo culminar al ser expulsado a cinco minutos del final por evitar un gol de Álvaro Morata con una entrada por detrás.

El centrocampista del Real Madrid, revelación de la temporada, recogió el trofeo en el escenario habilitado en el centro del terreno de juego del King Abdullah Sport City antes de que los equipos subieran para recoger sus respectivos premios.

Valverde se mostró feliz por el título logrado y el reconocimiento obtenido pero lamentó haber sido expulsado por «una acción que no se debe hacer».

«Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Pido disculpas a Álvaro pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título, pero me queda la espina por lo que hice porque no fue bueno», dijo Valverde, designado el mejor jugador por el seleccionador Luis Enrique y su equipo.

«Me han apoyado. Fue un momento para mí triste. Estaba con mucha bronca. Dejaba al equipo con uno menos pero los compañeros y el cuerpo técnico me apoyaron. También Simeone, y me dijo unas palabras que no puedo decir pero lo quiero destacar porque eso no lo hace cualquiera», desveló Valverde.