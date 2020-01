«Me Gusta», la nueva canción de Shakira junto a Anuel AA

La cantante colombiana Shakira lanzó este lunes su sencillo “Me Gusta”, un tema en colaboración con el cantante puertorriqueño de reggaetón, rap y trap,​ Anuel AA.

La canción está marcada por el ritmo latino y llega acompañado por una Shakira que regresa a sus orígenes. Ella luce una larga cabellera oscura y un elaborado peinado con adornos. Mientras la colombiana luce un body rosa pálido acompañado de una capa de plumas, su compañero Anuel lleva puesta una chaqueta azul y un collar de oro.

En las redes sociales sus seguidores le agradecieron por esta nueva canción, sin embargo a algunos no les gustó que la colaboración fuera precisamente con Anuel, y dejaron comentarios como: «este tipo canta fatal» y le pregunten directamente en las redes: «¿Cómo puedes cantar con un tipo que no sabe otra cosa más que denigrar a las mujeres?».

Dentro de pocos días Shakira actuará, junto a Jennifer López, en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Who else is counting down the days?

Quién está contando los días?

ShakHQ #SuperBowl pic.twitter.com/7dWgcM00Rz

— Shakira (@shakira) January 8, 2020