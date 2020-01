Quique Setién nuevo entrenador del Barcelona hasta 2022

“Ayer estaba paseando en mi pueblo junto a las vacas y hoy estoy en la ciudad deportiva del Barcelona, con los mejores jugadores del mundo… Ni en mis mejores sueños habría podido imaginarlo”. Con esta declaración de principios, sincero, directo y simple, Quique Setién se presentó como entrenador de un Barcelona al que, de entrada, dio las gracias por la confianza mostrada: “Tengo que dar las gracias por la oportunidad que me ha dado el club de estar aquí, cumplo un sueño y lo daremos todo por no defraudar a nadie”.

Si Bartomeu dio a entender que el cántabro era el entrenador elegido “por su apuesta”, Setién, 61 años y reconociendo una falta de bagaje evidente entre la élite del fútbol, no tuvo inconveniente en admitir su “sorpresa” mayúscula, ayer mismo. De pasear junto a las vacas en su pueblo a entrenar a las vacas sagradas del Barcelona, término ideado en su día por Johan Cruyff y que hoy personalizan, por encima de todo, Messi, Busquets y Suárez, a quienes no dudó en referirse, y elogiar de manera evidente, su nuevo entrenador.

“Soy una persona emotiva y, desde luego, hoy es un día muy especial para mí. La ilusión con la que afronto este reto es difícil de explicar… Lo más importante es que trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo y ganas que tengo yo”, resaltó Setién, quien no se ocupó, al contrario, de disimular la “ilusión” que le supone un reto que, afirmó, acoge con “toda la ilusión”.

Impensable

“No tardé ni cinco minutos en aceptar”, confirmó el técnico, quien reconoció que fue “una sorpresa cuando ayer me lo dijeron porque aunque salía mi nombre, jamás pensé que el Barcelona se decidiera por mí. No tengo un gran currículum, no tengo títulos… Lo único que he demostrado es que esta filosofía me encanta y que Las Palmas, Betis o Lugo jugasen bien al fútbol”.

Emotivo en su discurso, el nuevo entrenador azulgrana solventó que a estas alturas nada le hará cambiar porque “soy una persona de convicciones, con una forma de actuar y así voy a seguir siendo. Tengo las cosas claras y aunque escucho a todo el mundo, soy firme. La gente sabe mi forma de jugar… Y si hay que morir con esas ideas nos moriremos”.

“Podemos valorar en el dibujo algún cambio pero siempre entre comillas porque antes hay que ver y valorar muchas cosas y lo que está claro es que la filosofía no va a cambiar”, sentenció Setién, que repitió que hará jugar “bien” al equipo, resaltó que hablará con Valverde “porque siempre me pareció una gran persona y valoro mucho su trabajo y su forma de ser y sus principios”.

Misma identidad

“Me deja un equipo que está primero y eso no es normal”, reconoció Setién, advirtiendo que cuando se espera un equipo “piensas en uno de abajo, con dificultades… Y en cambio tomo a uno con las opciones de ganar títulos y en el que me adapto totalmente a su forma de pensar”.

Así, no dudó al repetir su ideario. “Cuando voy a un club solo garantizo que mi equipo jugará bien y creo que tanto en Las Palmas, como Lugo como Betis jugaban bien al fútbol y tenían una identidad… Lo que pasa es que decir esto aquí, en este equipo que sin ir más lejos el otro día jugó tan bien durante 70 minutos no es fácil” resolvió Setién, quien no ocultó su ilusión “especial” al coincidir con sus nuevos jugadores.

“No se lo he dicho solo a Messi, que es un caso especial y único, sino a otros, que he disfrutado mucho estos 12 años, sentado frente al televisor viendo a este equipo y jugadores que me han hecho disfrutar del fútbol. Entrenar al mejor del mundo y a sus compañeros… Aún no soy consciente de lo que esto significa”, resolvió, con una sonrisa a la que acompañó una cierta manera de aclarar su posición.

Va por todos

“He hablado con Messi y una cosa, le he dicho, es la admiración que siento por él, por Busi, por Piqué… Pero cada uno tiene que estar en su sitio”, avisó, dando por “seguro” que su relación con la plantilla “será extraordinaria porque soy una persona directa, que no me voy por las ramas”.

El técnico cántabro no reveló si tiene intención de sustituir a Suárez porque “hay que hablar y matizar muchas cosas. Habrá consenso en estas decisiones aunque me preocupa, claro, tener a un jugador tan importante lesionado aunque, de entrada, lo que pienso es en los jugadores que tenemos”.

Y, entre ellos, los canteranos, que recibieron en el discurso de Setién, seguro, un ánimo. “Este club tiene una cantera extraordinaria, no conozco a la mayoría pero vendrán a entrenar y los jugadores del primer equipo deben tener claro que si el talento desde abajo se abre paso es porque se lo merece y eso, además, permitirá que nadie de arriba se relaje”, sentenció.