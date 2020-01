Estados Unidos sanciona a ocho altos funcionarios de Irán involucrados en ataque con misiles a bases en Irak

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes a ocho altos funcionarios del régimen de Irán involucrados en el ataque con misiles del pasado siete de enero contra dos bases estadounidenses en Irak.

Las nuevas sanciones fueron dadas a conocer por el el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, durante una conferencia de prensa.

«Estamos ejecutando acciones contra ocho altos funcionarios iraníes que (…) estuvieron involucrados en el ataque con misiles», señaló Mnuchin.

La lista de funcionarios sancionados la encabeza Ali Shamkhani, Secretario Supremo del Consejo de Seguridad Nacional; Mohammad Reza Ashtiani, Subjefe de Estado Mayor del ejército de Irán; Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij; el Brigadier General, Ali Abdollahi; Mohammad Reza Naqdi, Coordinador Adjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y el miembro del Consejo de Expedición de Irán, Mohsen Rezai.

Durante la conferencia, Mnuchin también aseguró que el Tesoro de Estados Unidos hará «exenciones» a quienes decidan «ayudar a facilitar la investigación» sobre el derribo del avión ucraniado derribado por Irán, donde murieron 176 personas.

Sanciones contra empresas de hierro y acero

Por otra parte, El Tesoro también impuso sanciones contra empresas iraníes y chinas productoras de hierro y acero.

Entres las empresa iraníes sancionadas están Iran Alloy Steel Company, Iranian Ghadir Iron & Steel Co., Iran Aluminum Company y National Iranian Copper Industries.

Por su parte, de las empresas chinas sancionadas destacan Pamchel Trading Beijing Co. Ltd; Power Anchor Limited y Hongyuan Marine Co. Ltd.