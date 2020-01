La cuenta regresiva está en marcha para el despegue de la Liga Primera. El Torneo de Clausura 2020 lo inaugura el Juventus y Managua FC, subcampeón nacional y campeón de Copa, este sábado en Masaya donde inicia una temporada que promete ser más competitiva que la anterior.

Puede interesarte: Análisis de Liga Primera: Real Estelí y su poderoso plantel tienen prohibido excesivos titubeos

El ejecutivo de la Liga Primera presentó este martes todos los detalles de este certamen, que dará al campeón el segundo boleto de Nicaragua para la Liga Concacaf 2020. El Real Estelí, campeón de Apertura 2019, tiene uno de los cupos y el segundo será el monarca de este certamen.

Los encuentros más llamativos de la primera vuelta son el Clásico Nacional, Diriangén vs. Real Estelí, el Clásico joven entre Ferretti vs. Estelí y el choque entre los finalistas del Apertura, Managua FC vs. Estelí. Otro duelo importante será entre Diriangén vs. Managua FC, finalistas de Copa Nicaragua, y el Madriz vs. CD Ocotal, el derbi norteño de mayor rivalidad.

El campeón de Copa visita Diriamba en la tercera jornada el 5 de febrero, mismo día que se enfrentan CD Ocotal vs. Madriz en el Roy Fernando Bermúdez. En la siguiente fecha, el 8 de febrero, habrán otro choque interesante entre Estelí vs. Managua en el Independencia.

Duelos interesantes

La jornada 5 llamará la atención por el enfrentamiento Estelí vs. Ferretti en Estelí el 12 de febrero. El Clásico nacional se disputará el 29 de febrero en Diriamba donde se midieron la última vez en la semifinal del Apertura 2019 y quedaron empatados 1-1.

Solo la primera jornada tiene definida horarios y fechas. El Juventus vs. Managua FC será a las 5:00 p.m., el sábado en el Armando y Matty Chávez de Masaya. El domingo Chinandega FC vs. Las Sabanas a las 3:00 p.m., en León, CD Ocotal vs. Diriangén a las 5:00 p.m., en el Roy Fernando, Ferretti vs. Jalapa a las 6:00 p.m., en el Nacional y Madriz vs. Real Estelí a las 7:00 p.m., en el Solidaridad.

Canal 6 y Canal 15 están a cargo televisar los partidos de Liga Primera toda la temporada. Por jornada transmiten dos o tres encuentros, dependiendo de los encuentros programados.