Qué ha pasado con la hija, el asesino y la película de la Miss Venezuela Mónica Spear, a seis años de su muerte

Este enero se cumplieron seis años de la muerte de Mónica Spear, Miss Venezuela 2004, quien junto a su esposo Henry Thomas Berry, fueron asesinados frente a su hija, Maya, por una banda delictiva en una carretera de Puerto Cabello, Venezuela.

A pesar de que residían en Miami, ella decidió pasar un fin de año en Mérida junto a su familia. Esa noche del 6 de enero la única sobreviviente fue su hija, Maya Berry Spear, quien fue herida de bala en una pierna y fue trasladada a un centro asistencial en donde recibió atención médica.

Mónica nació el 1 de octubre de 1984 en Maracaibo. Estudió arte dramático en la Universidad de Florida Central, en Orlando, Florida, Estados Unidos. Y representó a su país en el certamen Miss Universo 2005 el cual se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia, donde logró posicionarse como cuarta finalista.

Pero, cómo fue el asalto, qué paso con la banda de asaltantes que les disparó, dónde está su hija ahora, cuándo se estrena la película sobre su vida. Aquí te lo contamos.

1. El asalto

Pasadas las 10 de la noche la familia Berry Spear transitaba en la autopista Puerto Cabello en Valencia, Venezuela. En eso los delincuentes pusieron piedras en el camino, bajo las órdenes de Gerardo Contreras Álvarez, conocido como El Gato, quien junto a sus aliados era el encargado de robar a las personas que se quedaban “accidentadas” en la vía.

Según información de la policía divulgada por los medios locales, al chocar con los obstáculos el esposo de Spear se vio obligado a detenerse a la altura del kilómetro 194. Fue en ese momento que ella llamó al 171 para que les enviaran una grúa, pero le dijeron que no había disponible en ese momento, por lo que detuvieron a una que pasaba por el lugar.

La versión policial indica que El Gato y su banda comenzaron a disparar con la intención de robar a los viajeros. Seis balas impactaron el Toyota gris de la Miss y una a la grúa, lo que provocó la muerte de Spear y Berry en el acto, además de herir a Maya.

2. El asesino

Fueron 11 personas las implicadas en el caso, pero una declarada como el asesino intelectual de este hecho que conmocionó a la comunidad latinoamericana en todo el mundo, así como a la opinión pública venezolana.

Gerardo Contreras Álvarez fue condenado a 25 años de prisión. En octubre de 2015 el sitio en Youtube, El Farandi, presentó un trabajo audiovisual que recopila las declaraciones brindada por el asesino, mediante un audio, a la agencia de noticias EFE. El video se tituló: «EXCLUSIVA Habla -alias- el Gato, asesino de Mónica Spear»



En el audio, Contreras asegura que no se arrepiente de lo que hizo. «Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella (…); no me arrepiento», dice en el audio. Agrega que la reina de belleza se quedó quieta. «Era un robo. Yo la revisé, no les conseguimos prendas (de valor). Ella no decía nada. El esposo sí, pero no le entendí nada porque hablaba en otro idioma». Información que también aparece en el libro Capítulo final: el homicidio de Mónica Spear, de los periodistas Deivis Ramírez Miranda y María Isoliett Iglesias.

Por ahora Contreras Álvarez sigue pagando su condena, misma que llega a su fin hasta en 2039, pero no es el único, por el asesinato Spear también encarcelaron con condenas de entre 24 y 26 años a José Ferreira, Jean Carlos Colina y Nelfrend Jiménez, coautores de homicidio e intento de homicidio. El Gato dijo que ellos dispararon después de que lo hiciera el ocupante de la grúa que concurrió en auxilio de los accidentados.

3. Su hija

Maya Berry Spear tenía 5 años cuando asesinaron, frente a sus ojos, a sus padres, ahora tiene 11 y vive con sus abuelos maternos en Miami.

A pesar de lo ocurrido, a través de sus publicaciones en las redes sociales, se puede ver a una niña que muestra su alegría por la vida. Solo en su cuenta de Instagram tiene 381 mil seguidores.

Hace una semana Chelsea Cooley, Miss USA 2005 y quien compitió y compartió con su madre durante Miss Universo 2005 la visitó. Juntas compartieron muchos recuerdos de Mónica durante la competencia de belleza universal.

Por ahora Maya disfruta de ir a la escuela, salir con sus amigos, del amor de sus abuelos y del recuerdo de sus padres.

4. La película

Mónica Spear le puso rostro a la inseguridad que vive Venezuela. Por esa razón el cineasta Giovanni Gómez Ysea prepara la película Mónica: entre el cielo y la tierra, que narra su vida y su muerte.

El filme está protagonizado por Andrea Rosales en el papel de Spear y ya se publicó el primer avance. La cinta se estrenará este 2020, pero aún no se conoce la fecha exacta.

“Esta es una película basada en una vida real entre este servidor y la gran estrella internacional Mónica Spear en el momento en que trata de hacerse realidad su sueño de hacer cine. Todo truncado por su vil asesinato en enero de 2014. Sin embargo, a través de la magia del cine, fantásticamente Mónica, interpretada por Andrea Rosales, hace su sueño realidad”, explica Gómez Ysea a ntn24.