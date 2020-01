Los poetas Gioconda Belli, Daniel Rodríguez Moya y de otros países, condenan intento de Rosario Murillo de falsificar festival de Granada

La poeta Gioconda Belli, vicepresidente del Festival Internacional de Poesía de Granada dio a conocer en Confidencial un reciente escrito bajo el titulo La dictadura y su intento de falsificar el festival de poesía de Granada, donde denuncia la acción de Rosario Murillo de pretender sustituir con su maquinaria de propaganda y recursos del Estado al festival de Granada

Asimismo señaló que ante la represión indiscriminada y ante los engaños de Murillo, la «verdadera poesía no puede celebrar nada en este país, porque estamos de luto, secuestros y con mas de 65 personas presas en las cárceles de la dictadura.

Lea: Por segundo año consecutivo suspenden el Festival Internacional de Poesía de Granada

Por lo que la «única poesía que cabe en este país es la de protesta» y que como poeta considera una «afrenta a nuestro trabajo de años por hacer un festival digno»

Por lo que que esta intentona del régimen de falsificar es festival viene a ignorar el estallido de abril y demostrar que se «quitaron la máscara y demostraron la crueldad de la que eran capaces», por lo que en «Nicaragua no hay más poesía que la lucha por recuperar la libertad».

Ayer Murillo anunció que realizarían el Festival de las Artes en Granada, en la misma semana durante las ultimas ediciones las realizó el Festival Internacional de Poesía de Granada. Asimismo dijo que participarían 40 países y que tenían un borrador de las actividades de música, artes, danza entre otras.

Aquí el escrito de Gioconda Belli:

La dictadura y su intento de falsificar el festival de poesía de Granada

Esta mañana me he enterado que Rosario Murillo anunció un Festival de las Artes que pretende sustituir al Festival Internacional de Poesía de Granada, que la Directiva decidió cancelar en diciembre de 2019. Tuvimos un momento de optimismo en que pensamos que podríamos hacerlo en pequeño, en espacios cerrados, pero el incremento en la represión indiscriminada y el ambiente cada vez más de cárcel en que vivimos, el rechazo que muchos expresaron a la idea y sobre todo la noción de que era imposible crear un espacio de libertad donde no existe la libertad, nos llevaron a cancelarlo por segunda vez y volver a convocar a un festival virtual.

Como poeta, me opongo y protesto por esta movida del régimen que haciendo ostentación de su proverbial oportunismo, pretende sustituir, con un festival invocado para desplegar sus mensajes de propaganda, y usar los artistas adeptos al régimen o los que, confundidos, acepten venir, para seguir cultivando la idea de que todo está normal y engañar a la población dándoles espectáculos destinados a endiosarlos y celebrarlos.

La verdadera poesía no puede celebrar nada en este país. La verdadera poesía no puede olvidar que estamos de luto por incontables muertes de los que protestaron y de los que son asesinados en los campos y montañas por manos invisibles e impunes de paramilitares.

La verdadera poesía no puede celebrar nada en un país donde la mayoría estamos condenados a soportar abusos sin nombre: secuestros, la cárcel injusta de más de 65 personas, impuestos exagerados, un sistema judicial manipulado, y la concentración de poder de un régimen dictatorial.

La verdadera poesía no puede aceptar el hostigamiento, el asedio, la presencia de policía en cada rincón donde se intente expresar el disenso. No puede convivir bajo un cielo manchado de sangre, donde se le impide a la población salir a las calles, donde los medios de comunicación han sido clausurados y los periodistas son objeto de atropellos, robo de sus equipos y maltratos.

La verdadera poesía no es indiferente a las mujeres asesinadas a diario en un estado que se proclama internacionalmente como constructor de la igualdad, y donde los crímenes y violaciones son rampantes y no hay quien defienda la dignidad ni la integridad física de las mujeres. La poesía se duele por los que han perdido sus trabajos, por los que por mantenerlo se ven obligados a perder su dignidad fingiendo un apoyo que no sienten por el régimen.

La única poesía que cabe en este país es la de protesta, la que nos recuerde que la libertad es un bien precioso que no podemos sacrificar en altares de ídolos con pies de barro.

Como poeta considero una afrenta a nuestro trabajo de años por hacer un festival digno de este país esta intentona del régimen por falsificar y darle a pueblo ruido y fiesta, ignorando que, de abril 2018 para acá, desde que se quitaron la máscara y demostraron la crueldad de la que eran capaces, no hay en Nicaragua más poesía que la lucha por recuperar la libertad.

Poetas de varios países reaccionan

Otros poetas como Daniel Rodríguez Moya, uno de los directores del Festival Internacional de Poesía de Granada, España, también expresó su repudio de Murillo y sus súbditos:

«La poesía es completamente incompatible con las dictaduras, con la violación de los derechos humanos y con cualquier forma de totalitarismo. Este festival, por llamarlo de alguna forma, claramente es una maniobra torticera de una señora que alguna vez aspiró a ser poeta y guarda un terrible resentimiento. No creo que ningún poeta que tenga el más mínimo sentido de la ética se preste a participar en una estafa semejante. El Festival Internacional de poesía de Granada no es esto ni mucho menos. El verdadero, no esta pantomima, volverá a las calles de Granada espero que muy pronto para enterrar en su carnaval, de una vez por todas, la dictadura».

Otros poetas que en años anteriores han asistido al festival, como el costarricense Osvaldo Sauma cree que Murillo y su régimen no lo podrá reemplazar; por su lado la española María de los Ángeles Pérez dijo que sentía un «dolor inmenso» al conocer la noticia.

La guatemalteca Ana María Rodas, por igual se mostró preocupada por la crisis que vive Nicaragua y la suspensión del festival dado a conocer recientemente por los organizadores.

A los largo de sus ediciones han asistido mas de 1500 poetas de los cinco continentes, y en cada edición participan más de 100 poetas.

El Festival Internacional de Poesía de Granada, durante una semana, posicionada a Nicaragua, como la «Capital de la poesía del Mundo», y ha sido reconocido como una de los festivales de poesía de mayor repercusión internacional.