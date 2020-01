Fidencio Flores entra en la convocatoria de la Selección Nacional, Everth Cabrera y Wilton López quedan fuera

La Federación Nicaragüense de Beisbol Asociados (Feniba) anunció la convocatoria de 47 jugadores para pelear por un puesto en el roster de la Selección Nacional que irá a las eliminatorias al Clásico Mundial de Beisbol (10-17 de marzo) en Tucson, Arizona y al clasificatorio Olímpico (22-27 marzo) en Phoenix, Arizona. En la lista emitida no aparece Everth Cabrera, quien jugó con Rivas en la Liga Profesional ni Wilton López, quien decidió descansar para dedicarse a su parque acuático. No obstante, regresa Fidencio Flores tras no haber jugado en la Liga Profesional por falta de un entendimiento salarial con el Bóer.

Las practicas comenzarán el martes 28 de enero en el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez a partir de las 2:00 p.m. Una vez iniciado el Campeonato de Primera División, los entrenamientos se realizarán de martes a jueves liderados por Marvin Benard.

En la parte del pitcheo no hay sorpresas. Aparecen los nicaragüenses con oportunidad en Grandes Ligas como: Juan Carlos Ramírez, Jonathan Loáisiga y Erasmo Ramírez, además están otros firmados como: Leonardo Crawford, Diomar López, Dilmer Mejía, Jairo Beras y Roniel Raudes. El presidente de Feniba, Nemesio Porras aseguró que han tenido conversaciones con Beras para que se una al conjunto. Jorge Bucardo, Fidencio Flores, Kevin Gadea, Elías Gutiérrez, Carlos Teller, Jimmy Bermúdez, Jesús Garrido, Nelson León, Randy Pondler, Elvin García, Junior Téllez, Luis Castellón, Berman Espinoza y Wilber Bucardo completan el staff de 22 lanzadores convocados.

En la receptoría no hay sorpresas: Luis Allen, Rodolfo Bone, Janior Montes, Melvin Novoa y Rafael Estrada están en lista.

En el infield están llamados: Alex Blandino, Cheslor Cuthbert, Brandon Leytón, Wuilliams Vásquez, Ofilio Castro, Elmer Reyes, Edgard Montiel, Benjamín Alegría, Iván Marín, Omar Obregón, Marvin Martínez y Jesús López.

Completan la convocatoria los jardineros: Ismael Munguía, Norlando Valle, Jilton Calderón, Isaac Benard, Dwight Britton, Javier Robles, Sandy Bermúdez y Enmanuel Meza. Mientras que el cuerpo técnico estará conformado por: Benard, Sandor Guido, Julio Sánchez, Henry Roa, Nelson Cruz, Cairo Murillo y William Calderón.