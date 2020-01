El exjugador y Salón de la Fama del deporte nicaragüense que conversó en dos ocasiones con Kobe Bryant

Hay momentos que se guardan en el recuerdo aunque una foto las inmortaliza. El exjugador nicaragüense de baloncesto y Salón de la Fama, Jorge Luis Ayestas, no tuvo su mejor fin de semana. Como al mundo entero le impactó la muerte de una estrella como Kobe Bryant a quién él consideraba uno de sus ídolos. Siempre tuvo el objetivo de conocerlo y rememoró primero en su archivo mental aquel mes de agosto de 2007 cuando se le acercó por primera vez en el Campeonato FIBA Las Américas realizado en Las Vegas: «Conversé dos veces con él y percibí dos cosas: un alto nivel de cortesía y, sobretodo, humildad», relata Ayestas.

Kobe Bryant fue parte del equipo de Estados Unidos en ese evento junto a otras figuras como Lebron James, Carmelo Anthony, Dwight Howard y Tyson Chandler. El torneo estaba destinado a realizarse en Venezuela, pero la federación de ese país no pagó 1.5 millones de dólares -que era la exigencia de FIBA-, por ese motivo pasó a realizarse en Las Vegas, donde Estados Unidos se coronó aplastando 118-81 a Argentina en la final.

«Kobe demostró ser una persona accesible. La primera vez él estaba con la prensa. Habían unos 30 periodistas preguntando en inglés. Lo saludé a la distancia de unos tres metros. Nos acercamos a él y accedió a tomarse fotos y conversar un poco con nosotros. Yo andaba en otro evento internacional, pero tenía acceso donde estaban los jugadores con la credencial que portaba. Me presenté y le dije que era de Nicaragua y otros detalles. Él mostró un alto nivel de cortesía porque platicamos en español. El siguiente día tuvimos una plática corta sobre el baloncesto de la actualidad. Me impactó su humildad, él ya era una súper estrella y a pesar que su lengua nativa no era el español hizo un esfuerzo por hablarlo», indicó.

Una de las cualidades que Ayestas siempre admiró de Bryant fue su competitividad: «Su competitividad era impresionante. Era una persona que se iba encima de los jugadores sin importar el físico del oponente. Si uno revisa los videos está dentro del estilo de Michael Jordan o al menos es parecido. Se convirtió en su heredero», agregó la otrora estrella del baloncesto nicaragüense.

También Ayestas ha tenido la oportunidad de estar en un campamento junto a Michael Jordan, la máxima figura mundial del baloncesto en la historia. «Fue en Santa Bárbara, California. Recuerdo que un niño le preguntó quién era mejor entre James y Bryant y a pesar de lo incómoda que podría ser la respuesta Jordan le respondió: ‘el mejor jugador para mí es Kobe Bryant’. No dejó de contestar ninguna», rememoró.