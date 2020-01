La incansable búsqueda de prospectos en levantamiento de pesas

Cuando Kirsa Yaraura Smith Jack, de 25 años de edad, llegó al gimnasio de pesas Orlando Vásquez, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), fue con el objetivo de mantener su cuerpo en forma y saludable, sin embargo con el tiempo se fue enamorando del levantamiento de pesas y ahora sueña con ser una atleta destacada y representar al país en un futuro no muy lejano.

Kirsa, originaria del municipio de Puerto Cabezas, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), tiene dos meses de entrenar y así como ella, otros más llegarán con el mismo sueño el próximo 29 de febrero en el Campeonato Nacional de Novatos, que organizará la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep) en dicho escenario.

«Esta competencia es importante porque evaluamos a los mejores prospectos, para luego darles seguimiento y lleguen a ser destacados atletas de levantamiento de pesas», explica Silvia Artola, destacada atleta y entrenadora.

En el caso de Kirsa deberá esperar un poco más, pues lleva poco tiempo entrenando, pero su pasión, dedicación y disciplina son evidentes.

«Desde los 15 años hago ejercicios pero desde los 23 empecé a tomar más en serio la actividad física, siempre me ha gustado tener una vida saludable. Fue así que supe de este gimnasio y con los días me he ido enamorando del levantamiento de pesas, cada día es un reto. Los ejercicios se miran fácil, pero hacer una buena técnica no es fácil, hay que trabajar duro para así mejorarla, hay mucha adrenalina. Y ahora que estoy aqui quisiera competir y representar al país», confesó Kirsa, quien levanta por ahora 15 kilos en sentadilla de arranque.

Artola cuenta que actualmente en el gimnasio entrenan alrededor de unos 25 atletas, que incluyen a la selección nacional tanto femenina como masculina.

Para el Campeonato Nacional de Novatos se esperan compitan alrededor de un centenar de atletas de diversas partes del país.

La búsqueda

Así como en otras disciplinas, Artola cuenta la manera en la que buscan sumar a más atletas en pesas. La tarea no ha sido fácil.

«Lo que hacemos para buscar prospectos son campañas de búsqueda, vamos a los colegios y hablamos con el profesor de Educación Física para saber si hay niños a quienes les interese la práctica de este deporte, pues la intención es masificar su práctica», afirmó Artola.

La exitosa atleta y entrenadora también explicó la edad en la que un atleta está apto para iniciar su práctica.

«Nos interesan los niños desde los 15 años de edad, porque es cuando se capta más la técnica y se empieza a desarrollar la fuerza. Esto es válido tanto en mujeres como en varones», aclaró Silvia.

De acuerdo a Artola, lo que denife a un atleta exitoso no solo en el levantamiento de pesas sino en cualquier deporte es «principalmente la disciplina, la constancia y que sobre todo le guste el deporte que practica».

Artola destacó que cualquier persona interesada en la práctica de levantamiento de pesas, el gimnasio Orlando Vásquez tiene las puertas abiertas desde las ocho de la mañana y es gratis.

¿Qué valoran?

Artola aseguró que en el Campeonato Nacional de Novatos, por ser un atleta de inciación lo que valoran es «la técnica. No exactamente requerimos que levanten un gran peso, sino que vayan perfecionando la técnica».

La entrenadora manifestó que en todo el país existen instructores que desarrollan a atletas para esta disciplina, en el caso del gimnasio Orlando Vásquez los entrenadores son además de ella, Aron Pérez y Antonio García.

«El principal requisito para practicar esta disciplina es que les guste este deporte, sobre todo, y además traer su licra y zapatos deportivos», finalizó la entrenadora.