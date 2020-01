Denis Flores Gómez, de 28 años, admitió este jueves ante una juez en Matagalpa, que mató con “una raja de leña” y luego acuchilló y asestó puñetazos a su mamá Martha Gómez Martínez, de 50 años.

«Yo lo hice fue por vengarme por una muchacha que me despreció, y me enloquecí por ella. Maté a mi madre, no me arrepiento», confesó el hombre, quien admitió consumir drogas.

El crimen ocurrió antes del mediodía del 26 de enero en la comunidad Zinica, al norte del poblado de Waslala en el Caribe Norte. Este miércoles, un día antes de la audiencia circuló un video en redes sociales, que se hizo viral, donde el hombre admitía el asesinato y en el que aseguraba que el crimen ocurrió porque la víctima lo había regañado por botar un quintal de arroz y una bolsa de azúcar.

Este jueves, en audiencia preliminar y en presencia de su defensor particular, Freddy Rizo Huerta, el acusado admitió los hechos por los cuales lo acusó la Fiscalía.

La titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias en Matagalpa, Maribel del Rosario Parrilla, realizó el respectivo control de legalidad y decretó la culpabilidad de Flores Gómez.

Según reportes extraoficiales, debido al secretismo policial, la víctima se acercó a su hijo para darle de comer; sin embargo, este la atacó con un cuchillo provocando varias heridas. Gómez Martínez, que también tenía señales de que intentaron ahorcarla, recibió dos cuchilladas en la cabeza y una en la región pélvica.