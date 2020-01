Faganic se queja ante el Ejército de Nicaragua del aumento del abigeato y el destace ilegal de animales en el campo desde el estallido de la crisis

La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) denunció este jueves el fuerte incremento en el robo de ganado en el interior del país a raíz del estallido de la crisis política, en abril del 2018. La problemática fue expuesta a autoridades del Ejército para solicitar respaldo para combatir el abigeato y destace ilegal de reces, cuyos resultados de un programa de lucha de esta actividad criminal serán evaluados cada tres meses.

Aunque Faganic no dio cifras en cuánto se ha incrementado el robo y destace de ganado, manifestaron que ese delito está golpeando fuertemente la economía de los productores de la zona central, norte y la Costa Caribe.

“Para nosotros es muy difícil decir en qué cantidad se ha incrementado (este delito) porque no manejamos una cifra oficial, sin embargo a nivel de los territorios, la manifestación de los productores es que ha habido un incremento bastante sustancial en cuanto al abigeato y el destace clandestino, producto de la crisis y el aumento del desempleo”, dijo Solón Guerrero, vicepresidente de Faganic.

El presidente de Faganic, Álvaro Vargas explicó, por su parte, que el destace ilegal es una nueva forma de delito, donde los ladrones entran a la finca, destazan el ganado, se llevan la carne y dejan los huesos en el lugar.

Es por esa razón que Faganic recurrió a las autoridades del Ejército para pedir auxilio y afrontar el aumento de esta actividad ilícita, en momentos además que el sector ganadero está siendo afectado por la escasez de crédito.

Al respecto, Vargas dijo que durante la reunión se abordaron cuatro puntos: 1. Pedir al Ejército la permanencia en los territorios, «para que podamos ir trabajando en disminuir este delito que viene afectando muchísimo la débil economía de los pequeños y medianos productores».

2. Mantener una coordinación con la asociación de ganaderos y los comandos regionales militares para que la denuncia sea oportuna.

3. Establecer coordinaciones con delegados de las asociaciones que conforman Faganic con los jefes militares para desarrollar una comunicación más afectiva.

Y finalmente, en un cuarto punto se acordó que cada tres meses haya una reunión con el Ejército para ver cómo avanza el plan de combate de este delito en el campo, explicó Vargas.

Ejército: aumento de este delito es relativo

Oswaldo Barahona Castro, General de brigada del Ejército, manifestó que están comprometidos en trabajar de la mano con los ganaderos para frenar los delitos en el campo.

“El Ejército ha estado con el plan del campo desde más de una década, la mayoría de los productores han reafirmado que la presencia del Ejército en el campo es fundamental para combatir el delito de abigeo u otros delitos que se puedan presentar en la zona. Hasta el momento el delito se ha mantenido en los límites normales, pero con relación al tema que nos ocupa el día de hoy, el ganado, ha habido un incremento relativo, pero a la vez ha habido una respuesta de nuestras tropas, prueba de ello es que en el 2019 ocupamos 1,268 animales que fueron regresados a sus dueños”, explicó Barahona.

El general sostuvo que el aumento del delito “se debe a la cantidad de ganado que hay en algunas zonas”.

Productores no ponen denuncia

Por otra parte, el vicepresidente de Faganic admitió que hay un porcentaje alto de productores que no están poniendo denuncias ante las autoridades correspondientes, lo que también les preocupa.

“Hay porcentaje alto que no pone denuncia porque se percibe que la reacción no está a tiempo como quisiera el productor, precisamente la reunión de hoy (este jueves) era para mejorar ese canal de comunicación con el Ejército y que nos eche una mano porque en primera instancia el canal es la Policía y no el Ejército”, sostuvo.