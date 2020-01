Así reaccionaron famosos nicas y seguidores de Valeria Sánchez ante la noticia de su embarazo

La noticia sobre que la expresentadora de televisión y locutora radial, Valeria Sánchez Hurtado, estaba nuevamente embarazada desató una lluvia de felicitaciones en las redes sociales, aunque también hubo comentarios negativos al respecto.

Valeria en septiembre dará a luz a su segundo hijo junto su esposo José María Tercero, juntos ya tiene una niña de un año, a quien bautizaron como Valeria Lucia pero que en redes es conocida como «Valelu».

Aún no conocen el sexo del bebé, ni tampoco saben el nombre que le pondrán, de lo que están seguros es que se sienten felices por esta nueva bendición que Dios trajo a sus vidas.

Ya me olía ese embarazo de la Valeria Sánchez ‍♀️

Me emociona que la Valeria Sánchez vaya a tener su segundo bebé es que si la Valelu es tan bella, no me imagino al segundo… Felicidades @ValeSanchezH que tengas muchos embarazos más

— J♡SS (@uhprix) January 29, 2020