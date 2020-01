El líder campesino Medardo Mairena dice tener una agenda política propia de cara a la unidad contra la dictadura

Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, asegura contar con una estrategia política que no puede revelar por ahora, pero la cual hará pública este 25 de febrero, fecha que dio a sus aliados opositores para unificarse dentro de la Coalición Nacional.

A diferencia de las reuniones que sostiene en conjunto la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco dentro del proceso de unidad para la conformación de la Coalición Nacional, se ha visto al Movimiento Campesino reunirse de manera unilateral con otros partidos políticos opositores y movimientos sociales.

Por ejemplo, este lunes, el sector campesino se reunió de manera unilateral con la dirigencia del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), para hablar del proceso de unidad y de la lucha que han librado desde el 2013 por la defensa de la tierra en su rechazo al proyecto canalero.

«Nosotros somos un movimiento autónomo; tomamos nuestras propias decisiones: nosotros decidimos con quien nos reunimos y con quien no. Todos tenemos claros que hay muchos movimientos sociales que nos han dicho, no nos sentimos representados por la Alianza Cívica ni por la UNAB y nos han dicho a nosotros; nos sentimos representados por ustedes. Pues esa es la forma que nosotros podemos lograr unificarnos todos, pero sin ser pisoteados nuestros derechos.Entonces, esa es la importancia de que cada quien conservemos nuestra identidad, y no ser absorbidos por nadie», sostiene el líder campesino.

Capacidad de organización

El dirigente campesino además deja claro que como movimiento tienen la capacidad suficiente para organizarse. «Nosotros tenemos la capacidad suficiente para liderar nuestro movimiento, incluso, para fortalecernos, para organizarnos a nivel territorial, que es dónde están nuestros hermanos campesinos», revela el líder campesino.

No obstante, Mairena asegura que la visión del Movimiento Campesino en estos momentos es que se aglutinen todos los sectores para conformar la Coalición Nacional «porque en este momento no estamos nosotros para competir con los diferentes movimientos sociales y políticos; es momento de la unidad incluyente».

Sin embargo, cuando se le pregunta a Mairena cuales serían las opciones si en un dado caso fracasan los intentos de unidad y conformación de la oposición en la Coalición Nacional, este dice que el el sector campesino cuenta con su propia agenda para formar un bloque opositor alrededor del Movimiento Campesino, pero que por el momento no los dará a conocer públicamente.

«Tenemos nuestra propuesta, tenemos nuestro proyecto y lo tenemos para discutirlo dentro de la Alianza, dentro de todos los movimientos sociales y políticos. Tenemos una carta sobre la mesa y en su momento la daremos a conocer. Para nadie es un secreto que una cantidad (de miembros) de los que estamos dentro de la Alianza formaban parte de la UNAB; entonces, nosotros dijimos somos parte de la Alianza, pero no de la UNAB, porque no debemos tener tres sombreros a la vez, porque el pueblo lo que demanda es unidad. El Movimiento Campesino pretende aglutinar a todos los movimientos sociales que no están ni en la UNAB ni la Alianza y que se han sentido identificados con esta lucha, por ser una lucha muy digna y justa», revela Mairena.

Continuarán platicando con otros sectores políticos

Mairena anunció que se seguirán sentando con todos aquellos sectores que coincidan con la lucha del movimiento que es la democratización de Nicaragua. «Nos hemos reunido con muchos movimientos sociales y tuvimos una reunión con el CxL y nosotros estamos muy claros de la necesidad de formar la gran coalición y CxL es aliada de la Alianza Cívica y creemos en la importancia de tener acercamiento con este partido para ver qué están pensando de la Coalición y unir esfuerzos para formar una gran unidad», sostiene Mairena.

En ese sentido Mairena, insiste «nosotros hemos propuesto una fecha, porque a nosotros (los campesinos) no tenemos tiempo para esperar. A nosotros nos están matando todos los días», denunció Mairena.