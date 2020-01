Bernardo Gradilla no está solo, la lucha es de todos. Parece ser el lema asumido de forma unánime por el futbol nicaragüense al conocer el cáncer testicular del portero mexicano del Diriangén. El club dio a conocer su enfermedad el jueves por la noche y este viernes cuando la noticia se conoció a nivel nacional impactó a sus compañeros de profesión, clubes rivales de Liga Primera y Segunda División, que se han solidarizado y unido a su causa.



Los jugadores del Diriangén, el club de Gradilla, presentarán una manta con un frase de animación para el portero previo al duelo contra Las Sabanas este sábado (7:00 p.m.) en Diriamba, en el inicio de la segunda fecha del Clausura. Además el club dio a conocer el número de cuenta BAC (360688865) del club en córdobas para que las personas interesadas hagan su donación con el concepto fuerza Gradilla. El Ferretti anunció que donará la taquilla recaudada este sábado (7:00 p.m.) en el duelo ante el Juventus en el Estadio Nacional.

La Gerencia del Club Deportivo Walter Ferretti donará la taquilla del partido correspondiente a la Jornada 2 (CD Walter Ferretti Vs. Juventus FC), al guardameta de Diriangén FC, quién iniciará un proceso de tratamiento de quimioterapia. #FuerzaGradilla pic.twitter.com/fOKRdPVmi4 — Club Deportivo Walter Ferretti (@SomosFerretti) January 31, 2020

“Has defendido con garra esos colores y a partir de ahora toca la lucha más importante, desde Real Estelí FC nos unimos como #UNSOLOEQUIPO deseando la mayor victoria en esta lucha para el guardameta del Diriangén FC Bernardo Gradilla que ha sido diagnosticado con cáncer esta semana. ¡Fuerza Gradilla! (sic)”, escribió Real Estelí, principal adversario del Diriangén, en redes sociales.

No está solo

El Tren del Norte recibe este sábado (7:00 p.m.) al CD Ocotal pero no hará ninguna actividad relacionada con la causa. Helmuth Hurtado, directivo del Estelí, explicó que ya están en comunicación con la directiva del Diriangén para planificar un evento y recaudar ayuda a la causa del portero.



Los clubes de Segunda División, entre ellos FC Brumas, FC Estelí, entre otros; también se han solidarizado deseando que todo salga bien con el portero. “El sufrimiento y el dolor son temporales, rendirse es para siempre”, citó el América FC la frase Lance Armstrong, destacado ciclista profesional que venció un cáncer testicular.

Comprometidos de todos

El seleccionado Richard Rodríguez lanzó este viernes en sus redes sociales que rifará su camisa del Real Estelí para ayudar a la causa de Gradilla. La acción de cada número costará cien córdobas. “Hoy por mí, mañana por ti, vamos a luchar todos por Gradilla”, fue el lema que acompañó la publicación.

AYUDEMOS AMIGOS 💪🏻 HOY POR TI MAÑANA POR MI. @realestelifc @1917Diriangen LUNES SE ABRIRÁ CUENTA Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN PARA AYUDAR A @GradillaMB EN BREVE MÁS INFO. TODOS POR GRADILLA 💪🏻 pic.twitter.com/ynV60ISK3G — Richard Rodriguez (@El_Colateey) January 31, 2020

“Hoy nos dimos cuenta de lo que pasó, algunos desde ayer en la noche, todos estamos con ese pesar. Sabemos que eso no es fácil, Dios tiene la última palabra. Nuestra aliento para él, para que pueda recuperarse pronto. Que cuenta con todo el apoyo de nosotros en el equipo”, expresó Alexis Somarriba, capitán del Juventus FC.

Pablo Gállego, jugador del Managua FC, señaló que la noticia impactó por tratarse de un compañero de profesión. “Estamos muy tristes, pero estamos convencidos que va a ganar esta batalla y estaremos apoyando siempre. Gradilla estamos contigo. Mucha fuerza”.

Juan Barrera destacó que en el Estelí están con Gradilla. “Es algo difícil como jugador. Retirarte de las canchas por cierto tiempo y saber que tenés cáncer es un golpe duro y sobre todo psicológicamente. De parte mía y todo el Real Estelí te mandamos todas las vibras y energías positivas. Somos rivales dentro del campo, pero fuera no, somos personas”.



«No he tenido la oportunidad de conocerte fuera de una cancha y no te he visto más que como rival, pero hoy dejo fuera esa rivalidad para desearte mis mejores deseo y que puedas ganar esta batalla difícil, no imposible. Dios te bendiga y te de toda la fuerza para pronto poder estar en las canchas. Saludes y abrazo de portero a portero», escribió en su Facebook, Denis «El Pulpo» Espinoza, del Ferretti.