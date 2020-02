“Sería una tragedia para Nicaragua que se pierda el último medio impreso que circula». Empresarios exigen a Ortega devolver a LA PRENSA sus insumos

El sector empresarial reclamó al Gobierno la devolución de los insumos de LA PRENSA, que acumulan 18 meses o bien 518 días de secuestro, lo que pone en peligro la circulación impresa del diario más antiguo de Nicaragua y cuya supervivencia es fundamental para la democracia y la libertad expresión. Diversos empresarios socios de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham) abogaron por una respuesta no solo a este bloqueo sino también a la crisis política que afecta al país.

El presidente de AmCham, Mario Arana lamentó que pese a que en la mesa de diálogo el Gobierno en marzo del 2019 se había comprometido, en el marco de la restauración de las garantías ciudadanas, a devolver los insumos retenidos a los medios impresos a casi un año de esa promesa la demanda sigue siendo la misma: liberen la materia prima periodística, una exigencia que no debe cesar.

“Es una pena que estemos en esta situación, que realmente no se le haya dado cumplimiento al acuerdo sobre garantías ciudadanas y el hecho de no cumplir con la devolución de los activos a los medios, que incluía el tema de los insumos de los medios escritos detenidos en la Aduana, nos tiene donde nos tiene y no es para bien de Nicaragua, desafortunadamente es una lucha que tenemos que continuar insistiendo”, sostuvo Arana.

Lea también:Se cumple un año de que la dictadura orteguista mantiene retenido el papel de LA PRENSA

Sin explicación alguna la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), le tiene retenido a LA PRENSA: 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuesto, que han entrado al país por medio de diez embarques. El costo del papel y los insumos ascienden a 225,352 dólares, más un aproximado de 6,500 dólares que el periódico, de forma injusta, ha desembolsado por el pago de almacenes fiscales.

La censura que vive este medio independiente es condenada por empresarios, que reconocen la trayectoria que tiene LA PRENSA.

Gobierno debe recapacitar

El empresario Ernesto Baltodano, tesorero de la junta directiva de AmCham 2020, instó al gobierno a que recapacite sobre el daño que está causando a la democracia en Nicaragua.

“Esta medida sin duda es un abuso que no tiene ninguna base, para nosotros los nicaragüenses es importantes que LA PRENSA tenga los materiales que necesita para seguir circulando. Son 93 años de estar informando y es un bastión de la libertad de expresión, yo creo que es bien importante que los nicaragüenses tengamos eso presente y que el gobierno recapacite sobre su decisión y que liberen la materia prima que se tiene retenida para que LA PRENSA siga funcionado, sería una tragedia para Nicaragua que se pierda el último medio impreso que queda circulando”, dijo Baltodano.

Lea además: Leopoldo Brenes sobre la retención de materia prima a LA PRENSA: «Hay que seguir luchando»

LA PRENSA, que también edita el Periódico HOY, ha hecho enormes esfuerzos para mantenerse en las calles y reducir costos, situación que ha golpeado al personal y sus familias. Además se ha refugiado en la edición digital para evitar que el Gobierno acalle el derecho de los nicaragüenses de informarse de manera veraz, en momentos en que la desinformación oficial intenta sustituir la verdad.

Piero Coen, director de AmCham, consideró que muchas de las arbitrariedades que están ocurriendo no solo con LA PRENSA sino con empresarios no tienen razón de ser.

“Es una barbaridad mucha de las cosas que están pasando en Nicaragua, nosotros también estamos sufriendo por las tomas de tierra, sin ningún sentido han destruido la productividad de las tierras agrícolas, el caso de LA PRENSA es igual de lamentable, muchas de las cosas que están pasando en Nicaragua hoy en día que no tienen ningún sentido”, dijo Coen.

Un símbolo de la libertad de expresión

Para el socio de AmCham, Ariel Granera, es inconcebible que mantengan retenida la materia prima del medio. “Es una barbaridad, que se retenga papel para un medio de comunicación que es baluarte de la libertad de prensa en este país, además LA PRENSA es un símbolo, en la época de la dictadura de Somoza cuando la censuraban nos sentíamos sin voz, nos sentíamos huérfanos, así que el apego a las libertades públicas, pasa por defender los medios de comunicación independiente”.

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), señaló que es lamentable ver cómo el régimen ha venido poniendo obstáculos a los medios independientes.

«Es triste ver cómo el gobierno se ha venido apoderando de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo cómo ha puesto obstáculo, por ejemplo LA PRENSA con su materia prima, prácticamente este medio lleva dos años que no le dejan sacar la materia prima, ya pagaron sus impuestos, ya pagaron todo, pero desgraciadamente al día de hoy no le devuelven su materia prima, y es triste porque el año pasado se firmó el acuerdo de los derechos ciudadanos, que establecía la devolución de los medios de comunicación, 100 % Noticias, Confidencial, pero también está la devolución de la materia prima a LA PRENSA, un diario que tiene una historia que trasciende en Nicaragua”, dijo Healy.

Puede interesarle: Régimen de Daniel Ortega no cumple con liberar papel a LA PRENSA

Durante las 74 semanas de secuestro de los insumos de LA PRENSA, el diario ha denunciado el atropello comercial y la violación a la libertad de prensa de la que es víctima. El 18 de enero del 2019, por primera vez en sus 93 años de historia, publicó su portada en blanco, solo con una interrogante al final de la página: ¿Se ha imaginado vivir sin información?