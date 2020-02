Fuego, música y teatro en un mismo espectáculo en Managua

El arte en toda su expresión se dará cita este sábado, en un espacio donde convergerá la música, números de acrobacia, hula hula, show de fuego hasta teatro, todo esto reunido en el Festival Arte y Salud, en el que participarán 18 emprendimientos.

La teatrista y titiritera Kenya Nairoby y miembro del grupo de teatro República de Pájaros, explicó que por segunda ocasión se reúnen para regalar un espectáculo gratuito y de paso exponer los diferentes productos nacionales artesanales, que van desde chile, bolsos, accesorios, semillas y más.

«En la mañana vamos a tener talleres artísticos de acrotela a cargo de Zanya de Tao Tierra. Habrá talleres de biodanza, hula hula, este último a cargo de Darlingsong, también tendremos presentaciones y narración de cuentos por parte de República de Pájaros, para que los niños y niñas disfruten», añade Nairoby.

Por la tarde habrá la sesión de narración oral, pinta caritas y por la noche se realizará el show de fuego y un concierto acústico en el que participarán artistas como Patrick Juárez, Gabriel Beteta, entre otros.

El evento

«Para nosotros el principal motor que nos motivó a organizarnos, es crear una mente colectiva entre artistas y micro empresas para ofrecer al público un espacio donde pueden encontrar diferentes opciones lejos de los productos comerciales de las grandes transnacionales», refiere Nairoby.

Entre los emprendimientos estarán presentes Cactur Lovers, Malaquita Macramé, La Fogosa, Darlingsong, Zacuani, Tao Tierra, Arte Verde, Flacas Reciclaje, Bio- S, Andariega Body Piercing, Inciensos Patrick, Quiscalus, Escencia de semillas y más.

En el festival podrán encontrar productos hechos a mano y con materiales reciclados, además habrá masajes, perforaciones corporales, accesorios fabricados con caucho, broches, inciensos artesanales, joyería de alpaca, miel, etc.

El evento se realizará este sábado 8 de febrero, a partir de las 10 a.m. en Pergamino Food Art and Coffe, ubicado en Altamira (de los semáforos del Hospital Central 1c al lago, ½ c al arriba. La entrada es totalmente libre.