Dobles sesiones, algunas en playas, y cuatro fogueos contra diferentes conjuntos de sistema de Ligas de Costa Rica, destacando el único de Primera División: Jicaral Sercoba. La Sub-20 se encuentra en un campamento en Costa Rica donde espera alcanzar su máximo nivel de competencia este domingo en el último desafío ante un club de Tercera.



Choques entre selecciones o conjuntos de Primera y Segunda División probablemente ayudaban mejor a la Azul y Blanco, pero la Fenifut no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo tomando en cuenta que la obligación es terminar líder porque solo uno pasa a la siguiente ronda y la eliminatoria del Campeonato de Concacaf será en Managua.

«La Fenifut hace un gran esfuerzo para poner esta Selección a trabajar y tener una buena preparación, esperamos sacar el mejor provecho del campamento y tratar de ganar el grupo. Pensamos que podemos estar entre los mejores 16 de Concacaf aunque la meta es el Mundial. Con la Sub-17 hemos estado cerca y eso da un parámetro que categoría menores se pueden hacer cosas importantes», analiza el técnico de la Sub-20, Tyron Acevedo.



Los rivales y el equipo

El equipo nacional debuta el sábado 15 de febrero ante Islas Vírgenes USA, el lunes 17 enfrenta a Montserrat, el miércoles 19 contra San Vicente y Granadinas y cierra viernes 23 frente a Guyana. El primer lugar clasifica a los octavos de final para colocarse a dos partidos (octavos y cuartos) de la Copa Mundial FIFA Sub-20 de Indonesia 2021.

La tropa dirigida por Tyron Acevedo cayó 4-2 ante Jicaral el pasado domingo, este miércoles enfrentó a Santa Rosa de la Liga de Ascenso donde milita el nicaragüense Raúl Leguías, el viernes se mide a la AD Guanacasteca de Ascenso y cierra el domingo contra un equipo de Tercera para regresar al Nicaragua donde empezará la concentración final.

El plantel cuenta con algunos jugadores con experiencia en Liga Primera como Cristhiam Quinto (Managua FC), Waldner Vásquez (Madriz), Harold Medina (Real Estelí), Edry Centeno (Jalapa) y Ezequiel Ugalde (Ferretti). El resto están en Juvenil Especial pero muchos con proceso en selecciones Sub-15 y Sub-17.

Carlos Pérez (San Carlos, Alto Rendimiento Costa Rica), Donnovan Praslin (FC Málaga Academy, USA), Manuel Guitérrez (FC Cincinati FC Academy, USA) y Luis Zuñiga, (San Ramón, Ascenso Tico) son los únicos legionarios. Gutiérrez no viajó por lesión, Zuñiga llegó a la concentración pero no viajará a Nicaragua porque no tiene la documentación nica. Él nació en Costa Rica y no tiene pasaporte.