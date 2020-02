Abogado del diputado Francisco Sarria asegura que Fiscalía no ha logrado desvirtuar la inocencia del parlacénico

«Con el 99 por ciento de la prueba evacuada en juicio de parte de la Fiscalía esta no ha logrado probar la culpabilidad de mi representado el diputado Francisco Sarria», afirmó ayer el abogado Geovanny Ruiz, a pesar que el ente acusador ha llevado testigos presenciales, información sustraída de los celulares de Sarrias que lo relacionan con los demás acusados y los hechos imputados.

La afirmación la hizo después de salir del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua donde se reprogramó la continuación del juicio para el próximo 18 de febrero, por ausencia del último testigo de la Fiscalía.

Lea Además: Las llamadas y mensajes de texto que involucran al diputado Francisco Sarria en caso de narcotráfico

El diputado Sarria García, está siendo procesado por crimen organizado y asesinato en perjuicio de Máximo Ríos, cuyo cuerpo apareció decapitado en el kilómetro 24 carretera vieja a León, el 25 de septiembre de 2019.

Según acusación del Ministerio Público y el testimonio del testigo código uno de la Policía, Sarria contrató a Ríos para que trasladara un cargamento de 252 kilos de cocaína de Chinandega a Mechapa, municipio costero de El Viejo en septiembre pasado, pero fue robada o tumbada por otros grupos narcos que operan en la zona.

Los dueños de la droga, unos guatemaltecos, viajaron a Nicaragua para saldar cuentas con Ríos y tratar de recuperar la droga, según reveló una conversación sustraída de uno de los teléfonos de los procesados junto a Sarria.

Lea También: Forense detalla las torturas que sufrió Máximo Ríos Orozco, por cuyo crimen se enjuicia al diputado Francisco Sarria

Sarria García fue acusado junto a los guatemaltecos Silas Galindo Recinos y Lucas Medrano Ramírez, los nicas Victorino Mondragón Ríos, Marcos Amaya Narváez y Evert Ospina de nacionalidad colombiana y residente en Costa Rica.

Referente a las conversaciones sustraídas de los aparatos telefónicos de Sarria, donde revelan una conversación entre Sarria y un número de Costa Rica y se refieren a la detención de los extranjeros procesados en este caso, según Fiscalía y Policía, el abogado Ruiz expresó que no se refieren al caso investigad, sino que se se refería a otros clientes que estaban pidiendo que el diputado Sarria les llevara el caso, porque además de político, es abogado.

Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que con esa relación de llamadas, sustracción de mensajes de texto , videos y fotos de los teléfonos de los acusados, logró comprobar la vinculación del parlácenico con el crimen organizado.

Puede Interesarle: Diputado Sarria trasladaba drogas en vehículos parlamentarios. Esto es lo que contó uno de los testigos durante el juicio

Referente al delito de crimen organizado, Ruiz, explicó que no se cumplen los requisitos establecidos para este tipo penal porque no hay un seguimiento investigativo. «Para efectos de evocar una supuesta participación en el asesinato no ubican a Sarria en lugar, tiempo y espacio en que sucedieron los hechos. Respecto al crimen organizado, este delito exige una duración en el tiempo y esta investigación comenzó el 25 de septiembre y terminó el 27 de septiembre con la captura de esta gente», explicó el abogado.

Diputado y el acusado no son la misma persona, dice abogado de Sarria

Otro aspecto que según, Ruiz favorece a su representado es que el oficial Código Uno de la Policía Orteguista hizo referencia al investigado como José Sarria y su representado se llama Francisco t para comprobar esto solicitó al juez que girara oficio al secretario del Parlacen, para que informe si tienen un diputado que se llame José Sarria.

«Ya vinieron las diligencias, pero no se han evacuado en juicio. También se pidió a las autoridades del Aeropuerto Internacional Agusto C. Sandino que manden videos que hacen constar que Sarria estuvo allí el día de los hechos, porque andaba trayendo a un familiar que venía de Estados Unidos», refirió Ruiz.

La Fiscalía señala a Sarria de ser el líder de una estructura criminal que operaba desde Costa Rica hasta Honduras, donde lo reconocen bajo el alias “El Doc”. Usaba la vía marítima y terrestre por Mechapa, comunidad costera del municipio El Viejo del departamento de Chinandega, ubicado al occidente de Nicaragua, para entregar la droga y recibir el dinero, que eran aproximadamente 60 mil dólares por la carga robada, según Fiscalía.

Tres audiencias

El juicio contra el diputado Francisco Sarria inició el 9 de enero de 2020, continuó el 22 de enero y siguió el 4 de febrero. Para ayer estaba programada la última sesión de evacuación de pruebas, pero fue suspendida porque el último testigo de la Fiscalía no llegó. Durante estos tres días el Ministerio Público ha revelado testigos, peritos que señalan a los acusados en el lugar de los hechos y de conocerse entre sí para el supuesto tráfico de droga.