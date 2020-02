Si los ingresos por exportaciones en enero crecieron 14 %, ¿por qué los exportadores afirman que están ganando poco? Esto dice APEN

En pleno inicio de un año cargado de incertidumbre, que distintos analistas consideran será de tercer año de recesión y que el Gobierno asegura será de recuperación, lo único cierto en enero es que las exportaciones de Nicaragua arrancaron en positivo, tanto en ingresos, volumen y precio.

En los primeros 31 días del año, la factura comercial externa de Nicaragua ascendió a 262.51 millones de dólares, 32.23 millones de dólares más que en igual periodo del año pasado, pero aún así las empresas exportadoras aseguran que están ganando menos y los beneficios de este buen desempeño de los números comerciales no está llegando a los nicaragüenses.

Las cifras preliminares del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) indican que en los primeros días del año se envió al exterior 231.37 millones de kilogramos de productos, 10.58 millones más que en 2019. Por cada kilogramo, Nicaragua recibió un promedio de 1.13 dólares superior a los 1.04 dólares en enero del año pasado.

Dentro de la cesta exportadora los 20 principales productos principales continuaron teniendo un peso significativo. Los números del Cetrex,que deben ser confirmados por el Banco Central, indican que 217.91 millones de dólares, es decir ocho de cada diez, fueron aportados por este grupo de mercancías.

El oro en bruto, la carne bovina, el café oro, el azúcar de caña y el maní ocupan las primeras cinco posiciones de los 20 productos principales de exportación de Nicaragua. De estos productos, solo el endulzante arrancó el año en negativo tanto en volumen (7 por ciento) como en ingresos (4.2 por ciento), a pesar de que hubo un crecimiento de tres por ciento en el precio por cada kilogramo.

El metal precioso aportó en el primer mes 50.69 millones de dólares favorecido por un repunte de 15.8 por ciento en el precio de cada kilogramo, que se pagó en 47,495 dólares, 6,495 dólares más que en similar mes del año pasado.

El grano de oro contribuyó con 43.60 millones de dólares superior a los 35.08 millones de dólares en enero del año pasado, impulsado por un aumento de 31.5 por ciento en los envíos de café , lo que mitigó una caída de 5.5 por ciento en los precios a nivel internacional.

De los 20 principales productos, seis en enero se pagaron más barato que el año pasado, siendo el banano el más afectado de toda la cesta. En promedio este grupo de productos recibió por cada kilogramo 1.86 dólares, superior a los 1.66 dólares en enero del año pasado.

La razón de la caída de las utilidades

Entonces si los exportadores comenzaron el año con números positivos en medio de declines económicos por dos años de recesión, ¿por qué aseguran que sus utilidades están en descenso?

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby indicó que el oro en bruto es el que estaría impulsando el atípico crecimiento de las exportaciones en enero, pero generalmente el efecto de este en cadena es más limitado con relación al que transmiten los productos agropecuarios, que no se han visto muy favorecidos.

Pero además «estamos exportando más, pero estamos ganando menos por los altos costos debido a la reforma tributaria y otros costos que se nos han subido, entonces a pesar que hay más exportaciones la realidad es que eso no se está traduciendo en más utilidades», expresó Jacoby.

El representante gremial se refiere específicamente al aumento de la carga impositiva que el sector viene arrastrando desde marzo del año pasado cuando entró en vigencia la reforma tributaria, que quitó exoneraciones y exenciones al sector productivo y que volvió más engorroso el procedimiento para obtenerlos.

A los exportadores les genera poco optimismo que los precios a nivel internacional se estén comportando bastante bien, porque aseguran que una gran parte de estos ingresos están yendo al bolsillo del Estado a través de mayor carga de impuestos, aumento de los servicios básicos y ahora mayor obligación salarial por el ajuste de 2.63 por ciento en el salario mínimo que debe aplicarse a partir del 1 de marzo de este año.

Si bien en enero el envío de productos creció 4.8 por ciento, Jacoby cree que ese número positivo se revertirá a medida que avance el año porque es cuando el impacto de la reforma tributaria se sentirá en la producción que el año pasado se sembró para cosechar y exportar en el 2020.

«La reforma tributaria va a afectar las exportaciones, pero también ya está afectando las utilidades de las empresas, que están ganando menos», enfatizó.

Las consecuencias

¿Qué consecuencia tiene que las empresas estén registrando menos utilidades? «Cuando las empresas ganan menos, invierten menos. Y cuando las empresas invierten menos, no hay crecimiento, entonces cuando no hay crecimiento, significa que el país no puede captar el incremento de aquellas personas que están en edad de trabajar y que están entrando a la fuerza laboral», explica Jacoby.

Eso además impacta la planilla de las empresas que se ven obligadas a recortar personal, situación que se agravó, según el líder gremial, con la decisión del Gobierno de avalar este año un ajuste del salario mínimo, que para cubrirlo hay dos opciones: o recortas personal o frenas cualquier nueva contratación.

«Vos tenés que despedir a un trabajador para poder subirle el salario mínimo a 30 empleados, ese es el impacto en el empleo cuando los costos los tenés muy altos como ahora cuando tenés reforma fiscal, reforma INSS, alza en la energía, los costos de las tarifas», explica.

La esperanza de los exportadores es que los precios internacionales sigan favoreciendo este año a Nicaragua, lo que evita que las empresas exportadoras transiten al terreno de lo negativo, lo que tendría un mayor efecto en el mercado del trabajo.

EE.UU. sigue siendo fundamental

Estados Unidos y los países de Centroamérica continuaron siendo los principales destinos de exportación de Nicaragua. En enero el gigante del norte compró en productos 125.88 millones de dólares, superior a los 91.50 millones de dólares en igual mes del 2019.

En el espectro de los compradores de productos nicaragüenses, Venezuela ya es historia.