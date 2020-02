Darrell Campbell: “Para todo pelotero son importante los mil hits, no todos tienen la capacidad o la oportunidad”

Los mil hits han perdido brillo para algunos, por la cantidad de bateadores que han cruzado la barrera. El costeño Darrell Campbell está camino a convertirse en el número 60 de la lista, colocado a 65 imparables de los mil. Sin embargo, para él, esta sigue siendo una cifra especial.

“Para todo pelotero son importante los mil hits. No todo el mundo tiene la capacidad o la oportunidad para hacerlo. Algunos no han llegado por lesiones o por otra cosa, y es un orgullo llegar a los mil hits”, dice con firmeza Campbell, quien no será uno más del club, sino el de mejor promedio de todos.

Campbell, quien está en su tercera temporada con los Gigantes de Zelaya Central, tiene un porcentaje de bateo de .362 en su carrera. Ningún bateador de mil hits tiene un promedio tan alto. El líder del club es Nemesio Porras con .354.

Eso es una de las cosas que más enorgullece a Campbell, quien acaba de cumplir 38 años de edad y sabe que ha entrado en la recta final de su carrera. “Gracias a Dios por todo, sin él no estuviera aquí. He logrado mucho en el beisbol. Estoy satisfecho, quizá hubiera podido hacer más, pero me siento bien. He tenido una buena carrera, soy de los pocos bateadores que están sobre .350 de average en su carrera y voy a seguir trabajando para ver hasta donde llego”, afirma el artillero nacido en Bluefields el 29 de diciembre de 1981.

Un gran promedio

El promedio de .362 de Campbell, es el tercero más alto de la historia entre los bateadores con más de dos mil turnos al bate, detrás de Ofilio Castro (.379) y Dwight Britton (.371).

“He sido el único costeño en ganar tres títulos de bateo consecutivos y sobre .400 puntos, y soy de los pocos costeños que está arriba de .300 en toda su carrera. Me siento bien por eso y todavía tengo un poco más que ofrecer”, responde Darrell cuando se le pregunta de lo que se siente más orgulloso en su carrera.

Si uno echa una mirada a la carrera de Campbell se da cuenta que este costeño debería estar aterrizando en 1,500 hits, no en mil. Sin embargo la primera parte de su carrera fue inconsistente. Debutó a los 19 años de edad con los Tiburones de Granada. Sin embargo desde su debut en 2002 hasta 2008 solamente jugó 58 partidos para cinco equipos diferentes. Fue hasta que la Costa Caribe reapareció en nuestro beisbol en 2009 que se estableció con un equipo de una vez por todas.

“Antes las cosas no eran como ahora. Tenía potencial para jugar cuando era joven, pero mi mamá no quiso que me metiera de lleno al deporte, sino que me mantuviera en clases. Además, viajar a Managua era más difícil antes que ahora, y debía quedarme jugando por un tiempo antes de regresar a casa y eso me afectó mucho, pero yo estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado”, recuerda Campbell, quien cumplió el sueño de su mamá porque tuvo una formación universitaria y ahora está cumpliendo el suyo como pelotero.

A pesar de su edad, Campbell sigue siendo un jugador atlético, con muchas habilidades, así que es fácil suponer que de chavalo tenía el material para una firma profesional.

“Llegaron a verme los scouts, pero mi mamá no quiso que entrenara para un firma. No me arrepiento porque he logrado muchas cosas en Nicaragua y me siento contento”, aseguró. Darrell es una de las razones del nivel que tienen ahora los Gigantes de Zelaya Central, quienes han dejado de ser un equipo colero y ahora son competitivos.

Consistente

Si le piden definir a Darrell Campbell es una palabra, esta debe ser consistencia. Es el mejor bateador en la nueva era de los Pomares, con promedio de .300 en las 11 temporadas desde 2009. Ganó tres títulos de bateo consecutivos entre 2013 y 2015, con promedio encima de .400, algo que solamente había hecho Nemesio Porras (de 1991 a 1993).